Detienen a una mujer y a su pareja por un caso de filicidio

Tras la investigación por la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, la Policía de Chubut detuvo a la mamá y al padrastro del nene, luego de que se confirmara que el niño contaba con "traumatismos previos" a su ingreso en estado crítico al hospital.

El arresto se concretó el domingo por la noche, pasadas las 21.30. Mariela Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que el hombre, identificado como Maicol González, fue derivado a una dependencia de la localidad de Mosconi. La beba que ambos comparten fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde reside parte de la familia de la mujer detenida.

Se espera que sean formalmente imputados esta jornada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", luego de que le informe de la autopsia confirmara que Ángel presentaba "traumatismos en la zona craneal" y golpes ocurridos al menos diez días previos a su muerte.

El niño fue llevado al hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia el pasado 5 de abril, cuando se encontraba bajo el cuidado materno. En línea con los primeros datos de la investigación, murió en el centro de salud local dos días después de haber sido internado, tras descompensarse en la casa de su madre, donde se encontraba por una decisión judicial para iniciar un proceso de revinculación. El niño ingresó con un paro cardiorrespiratorio.

En ese momento, Altamirano declaró que su hijo se descompensó mientras dormía en su casa y que falleció poco después en el hospital. Sin embargo, la autopsia preliminar confirmó la presencia de lesiones internas en la cabeza del chico, lo que generó sospechas sobre esa versión inicial. Por esto mismo, el fiscal a cargo del caso, Facundo Oribones, espera el informe final de los forenses.

Durante la jornada de ayer, se conocieron detalles que resultaron clave para avanzar en la detención de la pareja. Se trata del documento del hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que refiere que el paciente fue llevado por el servicio de emergencias 107 y detalla que Ángel López ingresó al centro médico en un estado crítico. Además de esto, menciona que los paramédicos "refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo".

La historia clínica detalla que el niño presentaba "mal estado general" y "palidez". Antes de su ingreso, durante el traslado en ambulancia, recibió masajes cardíacos y medicación para estabilizarlo. Al llegar al hospital, llegó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad. El personal médico realizó maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación de urgencia, según publicó un medio local de Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, ayer se conoció que el padre biológico de Ángel, Luis López, presentó una denuncia penal ampliada que no solo apunta a Altamirano y a su pareja, como responsables directos de un presunto homicidio agravado, sino que también señala una grave corresponsabilidad estatal. Concretamente, la denuncia apunta a jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección, a quienes acusa de desoír alertas de riesgo y de no intervenir para proteger al niño.

La denuncia señala que la mujer habría utilizado a su hijo como "objeto de disputa y un arma arrojadiza contra el padre y la madre de crianza", en lugar de actuar por un interés parental genuino. El escrito presentado por el padre sostiene que la muerte del niño "no constituye un episodio aislado ni un desenlace trágico producto del azar", sino que representa "la consecuencia directa, previsible y evitable de una secuencia de conductas activas y omisivas desplegadas tanto por quienes tenían a su cargo el cuidado directo del menor como por los funcionarios estatales".

Entre los pasajes destacados, testigos relataron que en un momento de tensión con Maicol, la mujer le gritó: "íVos le pegás al mío!", lo que para la querella tiene valor probatorio y evidencia que la madre conocía las agresiones sufridas por su hijo.

Sobre los elementos de prueba que pesan sobre los implicados

PABLO PÉREZ | JUEZ QUE ORDENÓ LA REVINCULACIÓN DE ÁNGEL CON SU MAMÁ

Días atrás, a partir del resultado preliminar de los exámenes forenses, el representante del Ministerio Público dijo que “el niño presentó traumatismos en la zona craneal”. Además, reveló que “están tratando de dilucidar si se trata de una acción voluntaria o involuntaria” y dio un detalle que inquieta: “Los golpes, como máximo, serían de hace diez días atrás”.

Al mismo tiempo, la acusación se basó en testimonios de vecinos y allegados, quienes declararon ante la Justicia sobre malos tratos y agresiones físicas sufridas por el niño durante su permanencia bajo la tutela de su madre y el padrastro. La madre del niño, Mariela Altamirano, había declarado que su hijo se descompensó mientras dormía en su casa y que falleció poco después en el hospital. Sin embargo, la autopsia preliminar ya había indicado la presencia de lesiones internas en la cabeza del chico, lo que generó sospechas sobre esa versión inicial. La detención se concretó en la noche del domingo último.

Altamirano y González, hasta ese momento, se encontraban alojados bajo custodia en un hotel de la ciudad chubutense. Esta jornada, la pareja afrontará la audiencia de control de detención. Posteriormente, tendrá lugar la audiencia de imputación, instancia en la que podrán declarar o acogerse al derecho de abstenerse. El expediente judicial consignó que la madre habría tenido conocimiento de las lesiones del niño y no habría buscado atención médica oportuna. Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que González, fue llevado a la Seccional Mosconi.

La querella, que representa al padre de Ángel, Luis Armando López, denunció además que los acusados intentaron incinerar prendas del niño, posiblemente para eliminar pruebas. Además, en una denuncia ampliada, se incluyó en la acusación a funcionarios judiciales y al servicio de protección local por presunta corresponsabilidad estatal. Mientras tanto, familiares y vecinos de Comodoro Rivadavia convocaron a movilizaciones para exigir justicia y el esclarecimiento total del caso.