Acuerdo con la Universidad

En el marco de la primera Asamblea plenaria del 2026 del Parlamento del Norte Grande que ayer inició en San Miguel de Tucumán, se firmó un acta acuerdo entre su presidente, Carlos Silva Neder y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, María Cristina Grunauer de Falú.

El convenio tiene como objetivo la implementación de un plan de actividades conjuntas para el dictado de la Diplomatura en Destrezas teóricas y prácticas de Derecho parlamentario, una propuesta académica orientada a fortalecer la capacitación técnica y profesional en el ámbito legislativo.

En ese marco, se estableció un beneficio del 20% de descuento sobre el valor total de la diplomatura al momento de la inscripción en la Secretaría de Posgrado de la facultad. Además, el Parlamento del Norte Grande se comprometió a otorgar 10 becas destinadas a empleados de su planta que deseen cursar la formación. La iniciativa representa un paso significativo en la articulación entre el ámbito legislativo y el académico, promoviendo herramientas de formación continua que contribuyen a mejorar la calidad institucional, el funcionamiento parlamentario y la profesionalización del recurso humano en el sector público.

El acuerdo tendrá una vigencia de 12 meses a partir de su firma y la diplomatura se dictará en modalidad virtual, facilitando el acceso a participantes de toda la región, especialmente a empleados de los diferentes poderes legislativos