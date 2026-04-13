Pilar Sordo se presenta en el Centro Cultural “Martín Fierro”

"Dime cómo te hablas y te diré cuanto te quieres" es el título de la nueva presentación que trae a Jujuy a la psicóloga chilena Pilar Sordo. La presentación será mañana a las 21 en el Centro Cultural "Martín Fierro" de avenida Illía 451, barrio Los Perales.

La conferencia que la está llevando a recorrer la Argentina, está enfocada esta vez en la importancia del diálogo interno, la autocompasión y la transformación de pensamientos autocríticos para mejorar el bienestar emocional.

Sobre esto ella dice que "trato de mostrar una investigación de casi ocho años de estudio, que voy a intentar resumir en una hora, cincuenta minutos. Es una invitación a descubrir de qué depende la salud mental hoy, en un mundo que está tan afectado por las redes, por los teléfonos, por tanto caos externo que para mantener un orden interno hay que trabajarse un montón. Paseo por el amor propio, por los duelos, el proyecto de vida, las emociones y el diálogo interno, que es el gran concepto de la conferencia. Trato de mostrar cómo hablarnos mejor, cómo ser más compasivos, más cariñosos con nosotros mismos para que el mundo se nos vuelva más agradable".

Pilar Sordo tiene varias publicaciones sobre sus investigaciones, como ser "íViva la diferencia!", "Con el Coco en el diván (con Coco Legrand)", "No quiero crecer", "Lecciones de seducción", "Bienvenido dolor", "No quiero envejecer", "Oídos sordos", "Educar para sentir, sentir para educar", "La libertad de ser quien soy", "Un segundo de coraje", etc.