Los turnos podrán pedirse desde la app TuJujuy

El Ministerio de Salud de Jujuy informó a la comunidad que desde ayer ya está a disposición la solicitud de turnos para Examen Psicofísico en el Centro de Especialidades Norte (CEN) de la capital jujeña a través de la App TuJujuy, mientras continúa vigente también la solicitud a través del call center 0800 777 7711, de lunes a viernes de 13 a 19.

Para realizar el Examen Psicofísico en el CEN, la persona se debe cumplir los siguientes requisitos: concurrir 10 minutos antes de las 6 de la mañana para el ingreso por calle Independencia. Ante cualquier eventualidad, la tolerancia es hasta las 6.30.

También presentar formulario por duplicado con datos personales completos y DNI; abonar arancel ($35.000 combo básico); cumplir con ayuno de más de 8 horas y entregar muestra de primera orina del día en frasco esterilizado.

Tras completar el circuito de atención, una vez retirados todos los resultados de cada especialidad, la persona podrá realizar el examen clínico los martes, miércoles y jueves en el horario 7 a 9. Luego deberá presentarse en ventanilla de Psicofísico con todos los resultados.

Descacharrado

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que hoy habrá un operativo de descacharrado en el sector 30 Hectáreas de Alto Comedero, en jurisdicción del Caps Victoria Cruz. Mañana se hará en el Sector B6, también de Alto Comedero, APS hospital "Carlos Snopek; el jueves en etapas del barrio Tupac Amaru (Caps René Favaloro) y el viernes 17 en el Caps San Francisco de Álava, en el barrio homónimo. Las tareas iniciarán a las 8.30 en cada sector, con equipos conformados por agentes sanitarios y personal de salud que trabajan en terreno de manera coordinada.

Asimismo, se destacó que esta estrategia se replica en toda la provincia mediante un trabajo articulado con municipios, fortaleciendo la prevención del dengue, zika y chikungunya con acciones sostenidas de descacharrado, vigilancia y educación sanitaria.

Finalmente, desde la cartera sanitaria se recordó que el compromiso de la comunidad es fundamental en la tarea de eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y alrededores, y permitir el ingreso de los equipos de salud a las viviendas. "Son acciones clave para cuidar la salud de todos", resaltó.