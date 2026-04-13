Impacto local de la modernización laboral

Hoy presentamos a nuestros estimados lectores un tema que no solo ocupa los titulares, sino que golpea la mesa de cada hogar y el escritorio de cada pyme en Jujuy. En este abril de 2026, nos encontramos en ante una realidad económica -marcada por una retracción persistente, la caída del consumo y el angustiante sobreendeudamiento de las familias- que choca de frente con un laberinto judicial que parece no tener salida clara.

Tanto los trabajadores como los empresarios locales deben tomar decisiones cada día. La pregunta que todos se hacen es simple: ¿Algo cambió en el mundo del trabajo?

El "Freno de Mano" Judicial: Crónica de una reforma en suspenso.

Todo comenzó con el ambicioso DNU 70/23, aquel decreto que buscaba patear el tablero eliminando las "multas" por falta de registro y alterando el cálculo de las indemnizaciones. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que estas modificaciones nacieron, como decimos habitualmente, "mal paridas".

¿El motivo? El Ejecutivo no podía saltarse al Congreso para reformas de tal magnitud. Aunque el Gobierno apeló, ya pasaron más de 2 años y aún llegamos a este abril de 2026 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún mantiene un silencio que pesa. Lo más curioso -y peligroso para la previsibilidad empresarial- es que, ante la derogación de las multas, muchos jueces empezaron a aplicar criterios propios para compensar al trabajador no registrado. Así, lo que nació para "abaratar" costos terminó creando un escenario de incertidumbre total: hoy, un empresario no puede saber con certeza cuánto le costará un despido, porque depende de la interpretación subjetiva del juez de turno.

La Ley 27.802: ¿La solución que no fue?

Tras el tropiezo del decreto, el Gobierno nacional buscó la vía prolija: el Congreso. El 6 de marzo de 2026 se sancionó la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. En los papeles, la norma era una revolución ya que entre otros cambios, trae la creación del Fondo de Cese Laboral - inspirado en el modelo de la construcción- para reemplazar la indemnización tradicional; implementa el banco de horas, para reemplazar el pago agravado de las horas extras trabajadas, extiende el período de prueba que era de 3 meses a 6 meses, entre otros muchos cambios. Sin embargo, la prolijidad en la forma no garantizó la paz en el contenido. Apenas 24 días después de su nacimiento, la Justicia Nacional del Trabajo le asestó un golpe que hoy la tiene en coma inducido. A pedido de la CGT, el juez Raúl Ojeda suspendió 82 artículos clave. El argumento jurídico es el "principio de progresividad": la idea de que, en materia de derechos sociales, no se puede retroceder una vez que el derecho ha sido conquistado.

¿Cuál es la realidad hoy en Jujuy?

Mientras los expedientes viajan de un despacho a otro en Buenos Aires, aquí en nuestra provincia la realidad es que seguimos bajo la vieja Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. Para el trabajador, esto significa que sus derechos históricos siguen vigentes y protegidos por medidas cautelares. Para el empleador, significa que contratar bajo las nuevas reglas de la Ley 27.802 es, hoy por hoy, un riesgo legal altísimo, ya que cualquier contrato basado en artículos suspendidos podría ser declarado nulo en el futuro.

Desde nuestra perspectiva el mayor daño no es la ley vieja o la nueva, sino la incertidumbre. El tablero laboral argentino está congelado a la espera de que la Corte Suprema dicte la última palabra.Hasta que ese fallo llegue, la "modernización" es más un eslogan que una práctica cotidiana. En las oficinas y fábricas de Jujuy, el reloj de la reforma se detuvo, y por ahora, las reglas de juego siguen siendo las mismas de siempre, aunque el contexto económico nos exija algo muy distinto.

(*) Patricia Mariela Argañaraz es abogada, especialista en Derecho Previsional y Laboral, magister en Justicia Constitucional.