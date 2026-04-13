“Jujuy Energía Viva” reelecta por los guías

La Asociación de Guías de Turismo de Jujuy (Agtj) mantendrá en la presidencia durante el período 2026-2028 a Fernanda Beramendi, quien encabezó la lista "Jujuy Energía Viva". Fue luego del escrutinio de anoche que arrojó 34 votos para los ganadores y 28 votos para la lista opositora "Jujuycito".

La comisión directiva se completa con Claudia Daniela Camacho como secretaria, la tesorera Liliana Soledad Zúñiga, el prosecretario Martín Alejandro Giménez, las vocales titulares Yesica Edith Balderrama y Sonia Cecilia Solís; y como vocales suplentes Elbio Ariel Salas y Claudia Ramona Cristina Tapia. Mientras que el órgano fiscalizador está formado por Gisela Mónica Bautista, Marcela Fabiana Julián y Roxana Araceli Soriano.

Según destacaron durante la campaña electoral "este nuevo desafío nos encuentra con la experiencia de una gestión que ha dado pasos importantes en la construcción de una Asociación más activa, participativa (a nivel provincial y nacional) y orientada al crecimiento profesional de sus miembros. Hemos impulsado espacios de encuentro en los que se han abordado las problemáticas del sector, se han generado oportunidades de capacitación para los guías de las distintas regiones y se ha trabajado en la construcción de una identidad que nos represente como guías organizados".

Entre las propuestas que van a dar continuidad, con el aval recibido en las urnas, figuran la implementación de la Diplomatura en Geoturismo en articulación con instituciones académicas y organismos del sector; así como la puesta en marcha del Programa Inicial de Calidad para Guías de Turismo, orientado a la certificación del servicio de guiado.

Y atentos a que el contexto actual del turismo plantea nuevos retos "proponemos una gestión que profundice el camino recorrido, incorporando innovación, fortaleciendo la representación institucional y generando más y mejores posibilidades en cuanto a las oportunidades laborales para nuestros asociados", según indicaron.

Este año la comisión encabezada por Beramendi irá por la postulación para ser sede del Congreso Federal de Guías de Turismo 2027 que se les escapó por muy poco en la edición pasada.

La asociación lleva 25 años de trabajo y apuntará a la regionalización del Encuentro de Guías de Turismo, capacitación en herramientas digitales y más. (Eugenia Sueldo)