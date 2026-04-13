“Sostener la universidad pública”, el eje en Humanidades

En el marco del proceso eleccionario de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), la Junta Electoral proclamó ayer, mediante la Resolución 007/26 a la doctora Alejandra García Vargas como decana y al profesor Carlos Albarracín como vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para el período 2026-2030. Dicha fórmula fue la única oficialmente presentada y asumirá funciones el próximo 14 de diciembre.

Luego de su proclamación, las nuevas autoridades en diálogo con El Tribuno de Jujuy, destacaron que su gestión buscará dar continuidad al trabajo que ya vienen realizando César Arrueta e Ignacio Bejarano, del cual ambos formaron parte desde distintos espacios institucionales.

"Buscamos sostener una línea de trabajo que ya viene desarrollándose, incorporando también nuevas ideas que le den identidad a esta próxima etapa", expresó García Vargas.

Por su parte, Albarracín remarcó que uno de los ejes centrales será fortalecer las políticas vinculadas al acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, así como profundizar la inserción territorial de la Facultad a través de Extensión, Posgrado y las distintas carreras.

En ese sentido, también advirtió sobre el contexto actual: "Estamos atravesando un momento particular, con serias dificultades de financiamiento para la universidad pública. En ese marco, nuestro desafío será sostener lo construido y proyectar nuevas propuestas".

Entre los principales lineamientos de la gestión, se encuentran el desarrollo de nuevas carreras, la generación de trayectos formativos tanto para estudiantes como para docentes, y el fortalecimiento del trabajo en las sedes del interior de la provincia.

"Nos parece fundamental visibilizar y potenciar las sedes que tiene la universidad en distintos puntos del territorio. La Facultad de Humanidades tiene una fuerte presencia allí y queremos seguir consolidándola", señalaron.

Finalmente, las nuevas autoridades electas dejaron un mensaje dirigido a la comunidad universitaria: "Somos hijos e hijas de esta Facultad y de la universidad pública. Vamos a sostenerla, defenderla y seguir construyendo propuestas, incluso en un contexto adverso".

Un proyecto colectivo

Desde el espacio al cual representan, "Frente por la Universidad Pública" destacaron la importancia de sostener un proyecto basado en la experiencia de gestión, el diálogo y la defensa de la educación superior como derecho.

"En tiempos complejos, es fundamental contar con personas comprometidas con la universidad pública, gratuita, laica y cogobernada, que es un orgullo para toda la sociedad argentina", señalaron.

Proceso electoral

El cronograma electoral en la Fhycs continuará con la elección de consejeros académicos de los claustros docente, egresados y estudiantil, que se realizará los días 7 y 8 de mayo, en el horario de 9 a 19.