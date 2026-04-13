SER reversiona el clásico “Loco tu forma de ser”

SER presentó su versión en vivo de un clásico del rock nacional y latinoamericano, "Loco tu forma de SER" de Los Auténticos Decadentes, grabado a 5 cámaras en mano en un formato super original con público, en Buenos Aires.

Esta versión "fiestera" de "Loco tu forma de SER" es la canción adelanto del primer disco en vivo de SER, "La Vida Baila Live Session", el cual se irá revelando canción a canción. En una lúcida versión uptempo, SER revive este clásico escrito por el maestro Jorge Serrano.

Serrano colaboró años atrás con la banda en la canción y videoclip de SER "Vitalidad".

Los Auténticos Decadentes y SER han compartido escenario en dos ocasiones, ambas fueron shows de mucha conexión y alegría compartida.