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Deportes

3º de Liga Departamental

Martes, 14 de abril de 2026 00:00

Se jugó la tercera jornada de la Liga Departamental de Fútbol tanto en la Zona 1 como en la Zona 2 con variados resultados que van dando mayor competencia al Torneo Apertura 2026.

Por la Zona 1 del certamen en el estadio "Manuel Alias", Sportivo Rivadavia se impuso por 2 a 1 ante Deportivo Rosalía con los goles de Federico Llanes y Ulises "Rulo" López.

Después en la cancha del "chacarero", La Mona 44 superó por 2 a 1 a Atlético El Carmen en un partidazo que mostró adrenalina pura. Los goles de los "monos" fueron convertidos por Juan Pascuttini y Jairo Saavedra. Así también Monterrico Sur goleó por 4 a 0 a Las Pampitas.

Mientras que por la Zona 2, igualaron 1 a 1 Ovejería y Defensores de Monterrico en un partido reñido de principio a fin. Otro repartos de unidades fue el empate que tuvieron Monterrico San Vicente y Deportivo Pampa Blanca.

En tanto que Puesto Viejo le ganó por 1 a 0 a Los Lapachos y sumó tres puntos fundamentales en plena competencia liguista.

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