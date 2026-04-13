Derrapó y abandonó a su amiga, que luego falleció

Una joven de 23 años murió como consecuencia de un siniestro vial ocurrido este fin de semana en el barrio Chijra, donde el conductor de una motocicleta derrapó, abandonó a la víctima que circulaba como acompañante y se fugó. El motociclista inculpado es buscado por las autoridades.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado sábado alrededor de las 7 en la intersección de la avenida Ricardo Balbín y la calle Los Tipales, a la altura de la Brigada de Investigaciones, del mencionado barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que dos personas se desplazaban a bordo de una motocicleta y por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y derrapó.

Tras el incidente vial, el motociclista se reincorporó y optó por emprender la fuga en el rodado, abandonando a una joven de 23 años que circulaba como su acompañante.

Testigos alertaron de manera inmediata a las autoridades y una comisión de efectivos policiales y del personal del Same se constituyó en el lugar.

Allí, los paramédicos asistieron a la víctima, quien se encontraba en estado de inconsciencia, y la trasladaron de urgencias al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal grave y quedó alojada en sala de Terapia Intensiva.

Sin embargo, con el correr de las horas, su estado de salud se agravó y alrededor de las 3 del pasado domingo, se produjo su deceso. Posteriormente, la víctima fue identificada por la Policía como Jazmín Gigena.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primeras medidas un relevamiento de cámaras del sector y tomar declaración a posibles testigos del incidente para dar con el paradero del conductor inculpado.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 3°, por disposición del representante fiscal.