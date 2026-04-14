Jujuy será sede de la I Asamblea Ordinaria del Notariado Argentino

El consejo directivo del Colegio de Escribanos de Jujuy anunció oficialmente que la provincia será sede de la I Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Notariado Argentino (Cfna). En el marco de este importante encuentro institucional, también se concretará la reunión de los presidentes notariales de todo el país, convocados por la Junta Ejecutiva del organismo federal.

El evento ha generado una gran expectativa en el sector profesional, ya que marca un hito histórico: pasaron más de dos décadas desde la última vez que los representantes nacionales del notariado deliberaron en suelo jujeño.

Al respecto, el presidente del Colegio de Escribanos de Jujuy, escribano Ramiro Eduardo Gálvez Caballero, expresó: "En nombre del notariado jujeño, agradezco al presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, escribano Diego Leandro Molina, y al resto de los integrantes de la Junta Ejecutiva, que aprobaron nuestra postulación y el apoyo económico para que la reunión se lleve adelante en Jujuy".

El escribano Gálvez Caballero remarcó que la deliberación de la Asamblea Ordinaria es de vital importancia para la profesión. Según indicó, permite la "organización de un trabajo en conjunto para fortalecer la gestión institucional y la actualización de la actividad notarial en el ámbito nacional, consolidando un espacio federal de diálogo". A su vez, afirmó que este tipo de encuentros fomenta la unión, la solidaridad y la defensa de los principios del notariado latino.

Por su parte, el escribano Pablo Esteban Saravia Pérez, Vocal Primero del Consejo Federal del Notariado Argentino, destacó el fuerte valor político-institucional del encuentro, al señalar que "la realización de esta Asamblea en Jujuy, luego de más de 20 años, no solo representa un hecho histórico, sino una clara decisión de profundizar un modelo de conducción verdaderamente federal, donde las provincias son protagonistas en la definición de la agenda notarial".

En ese sentido, subrayó que "acercar estos espacios de deliberación al interior del país implica fortalecer la legitimidad institucional del Consejo y consolidar una construcción colectiva basada en el consenso, la representación y la integración regional".

Asimismo, puso en valor la Escuela de Formación de Dirigentes del Consejo Federal como un eje estratégico para el desarrollo de una nueva dirigencia notarial, con capacidad de gestión, visión institucional y compromiso con los desafíos actuales del notariado.

En el plano internacional, destacó su reciente designación como miembro de la comisión de informática de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (Uinl), señalando que "la participación en estos ámbitos permite proyectar al notariado argentino y particularmente al notariado jujeño en la agenda global, incorporando innovación, tecnología y nuevas herramientas que fortalecen la seguridad jurídica y el servicio a la sociedad".

Finalmente, remarcó que "este tipo de encuentros no solo consolidan la institucionalidad, sino que posicionan al notariado como un actor clave en el desarrollo jurídico y social del país".

Un escenario que es Patrimonio de la Humanidad

La I Asamblea Ordinaria del Cfna se llevará a cabo los días 16 y 17 de abril en la pintoresca localidad de Purmamarca, específicamente en las instalaciones del Hotel Manantial del Silencio. Desde la organización destacaron las particulares circunstancias que enmarcarán la reunión, recordando que Purmamarca forma parte de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Unesco en 2003. El evento contará además con la presencia de invitados especiales.

Programa de Actividades

El cronograma oficial estipulado para el encuentro es el siguiente: Jueves 16 de abril (horario vespertino): Reunión de la Junta Ejecutiva.

Viernes 17 de abril: Reunión de Presidentes, I Asamblea Ordinaria, Reunión de Escribanos Noveles, Escuela de Formación de Dirigentes, y para cerrar el encuentro federal, cena de camaradería.