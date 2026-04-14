Liga del Ramal, fecha 5

La Liga del Ramal de Fútbol Jujeño hizo disputar las fecha 5 del Torneo Apertura.

Por la Zona A, Atlético El Polo cayó por 2 a 1 frente a Social y Deportivo Parapetí en el estadio "Fernando Sembinelli". En 4ta división igualaron 1 a 1 El Polo y Parapetí.

En el estadio "Visera de Cemento", Atlético San Pedro goleó 6 a 0 a Río Grande. En 4ta división, Atlético San Pedro derrotó por 3 a 1 a Río Grande.

Mientras que por la Zona B, Independiente en su cancha fue goleado por 5 a 1 con Atlético La Esperanza. En 4ta división, Independiente empató 1 a 1 con La Esperanza.

Del mismo modo, Deportivo Rodeíto perdió en su cancha por 1 a 0 con Tiro y Gimnasia. En 4ta división, Deportivo Rodeíto fue superado por 6 a 3 contra Tiro y Gimnasia.

En el encuentro Interzonal, Atlético La Merced (Zona B) perdió por 3 a 1 frente a Atlético Providencia (Zona A) que fue local en este duelo. En 4ta división, Atlético La Merced (Zona B) fue goleado por 6 a 0 con Atlético Providencia (Zona A).