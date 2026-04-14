15°
14 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Firma de convenio
Facultad de Ciencias Sociales
Asociación de Guías de Turismo de Jujuy
Filicidio
Barrio Bajo La Viña
Catamarca
PERICO
San Pedro de Jujuy
Barrio El Chingo
Barrio Chijra
Firma de convenio
Facultad de Ciencias Sociales
Asociación de Guías de Turismo de Jujuy
Filicidio
Barrio Bajo La Viña
Catamarca
PERICO
San Pedro de Jujuy
Barrio El Chingo
Barrio Chijra

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1400.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Liga del Ramal, fecha 5

Martes, 14 de abril de 2026 00:00

La Liga del Ramal de Fútbol Jujeño hizo disputar las fecha 5 del Torneo Apertura.

Por la Zona A, Atlético El Polo cayó por 2 a 1 frente a Social y Deportivo Parapetí en el estadio "Fernando Sembinelli". En 4ta división igualaron 1 a 1 El Polo y Parapetí.

En el estadio "Visera de Cemento", Atlético San Pedro goleó 6 a 0 a Río Grande. En 4ta división, Atlético San Pedro derrotó por 3 a 1 a Río Grande.

Mientras que por la Zona B, Independiente en su cancha fue goleado por 5 a 1 con Atlético La Esperanza. En 4ta división, Independiente empató 1 a 1 con La Esperanza.

Del mismo modo, Deportivo Rodeíto perdió en su cancha por 1 a 0 con Tiro y Gimnasia. En 4ta división, Deportivo Rodeíto fue superado por 6 a 3 contra Tiro y Gimnasia.

En el encuentro Interzonal, Atlético La Merced (Zona B) perdió por 3 a 1 frente a Atlético Providencia (Zona A) que fue local en este duelo. En 4ta división, Atlético La Merced (Zona B) fue goleado por 6 a 0 con Atlético Providencia (Zona A).

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD