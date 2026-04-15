Cajutac pidió dar prioridad al transporte de carga jujeño

En un contexto de fuerte expansión de la actividad minera, especialmente en la cuenca Olaroz-Cauchari, la Cajutac salió a fijar una postura contundente en defensa del entramado productivo local y de los puestos de trabajo jujeños, en medio de un creciente conflicto por la contratación de servicios logísticos.

La Camara Jujeña de Transporte Automotor de Cargas, nuclea a las empresas de transporte de cargas de la provincia.

La entidad, que nuclea a las empresas de transporte de cargas de la provincia, se posicionó como la principal voz institucional del sector al respaldar las protestas de transportistas que, en los últimos días, se apostaron en corredores estratégicos vinculados a la actividad minera para visibilizar un reclamo que se repite con fuerza: el cumplimiento efectivo de la prioridad para proveedores locales.

"Somos parte de la cuenca Olaroz-Cauchari. Invertimos, generamos empleo y tenemos capacidad operativa. No pueden seguir dejándonos afuera", señalaron desde la cámara, en un mensaje directo que apunta tanto a las empresas contratantes como a la falta de controles.

El foco del reclamo está puesto en compañías vinculadas al desarrollo del litio, a quienes acusan de no respetar los compromisos asumidos en torno a la contratación de proveedores locales. Según advierten, pese a la existencia de acuerdos que establecen la prioridad para empresas jujeñas, en la práctica los contratos continúan adjudicándose a firmas externas.

Desde Cajutac sostienen que no existe justificación técnica para esta exclusión. "En Jujuy hay capacidad de sobra: transporte nacional e internacional, logística especializada, despachantes de aduana y personal altamente capacitado. Lo que falta no es capacidad, es decisión de incluir a los jujeños", afirmaron.

El planteo, sin embargo, trasciende lo sectorial y se instala en el plano político. En plena expansión del litio, considerado uno de los recursos estratégicos del país, la discusión gira en torno a quiénes se benefician realmente del crecimiento.

"Las ganancias no pueden seguir yéndose afuera. Tienen que quedar en manos de los jujeños", remarcaron desde la entidad.

Para la cámara, cada contrato que no queda en la provincia implica una pérdida directa de empleo, inversión y desarrollo. "Es trabajo que se pierde, es dinero que no circula en la economía local y es una oportunidad menos para nuestras empresas", advirtieron.

En ese sentido, Cajutac exigió a las autoridades que regulan la minería en Jujuy un rol activo en la defensa del sector y que garanticen el cumplimiento de las cláusulas de "compre local".

"No pedimos privilegios ni subsidios. Exigimos igualdad de condiciones y respeto por lo que se firma. Si la riqueza sale de Jujuy, el trabajo tiene que quedar en Jujuy", enfatizaron.

El respaldo de la Cajutac a las manifestaciones refuerza la dimensión del conflicto, que ya no se limita a un grupo de empresas sino que involucra a toda la cadena del transporte de cargas en la provincia.

Mientras el desarrollo del litio avanza y posiciona a Jujuy en el mapa global de la transición energética, el reclamo es claro y sintetiza el fondo del conflicto "sin participación jujeña, no hay desarrollo real".