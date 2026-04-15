Perpetua para los homicidas del jujeño Fernando Reyes

El Tribunal impuso la pena de prisión perpetua a Danna Estrella Martínez y Simón Alcides Toranzo, por el cruento crimen del jujeño Fernando Reyes, ocurrido en diciembre de 2022 en la localidad catamarqueña de La Ciénaga, del departamento Belén. Mientras que María del Valle Villagra fue condenada a tres años y dos meses de prisión, por "encubrimiento agravado".

La resolución se conoció la audiencia de cesura realizada la mañana de ayer, en la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de Catamarca, luego de que el viernes último un jurado popular declarara culpables a los tres imputados por distintos grados de responsabilidad en el homicidio.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para Martínez, expareja de Reyes, quien fue declarada culpable por el delito de "homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa, con alevosía". Y misma pena para Toranzo, hallado culpable por "homicidio doblemente agravado por alevosía".

En tanto, para Villagra -declarada culpable por el delito de "encubrimiento agravado"- el Ministerio Público Fiscal requirió una pena de cuatro años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa de Villagra solicitó que se le imponga una pena de dos años y cinco meses. En ese sentido, indicó que la imputada ya cumplió dos años y once meses de prisión preventiva, por lo que pidió que se considere cumplida la condena y se disponga su liberación.

Durante la jornada, los abogados defensores Víctor García, representante de Toranzo, y Silvia Barrientos, defensora de Martínez, formularon fuertes críticas al desempeño del jurado popular que intervino en el juicio.

Además, la defensa de Martínez solicitó la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas, así como estudios médicos complementarios, con el objetivo de evaluar el contexto de violencia, el daño psíquico y físico y un presunto estado de sometimiento respecto de la víctima.

En ese sentido, tanto la defensa de Martínez como la de Toranzo plantearon la nulidad del juicio por jurados.

Sobre el cruento crimen

El homicidio del jujeño Fernando Reyes se conoció en diciembre de 2023. El 6 de ese mes fue arrestada Danna Martínez, su entonces pareja y también oriunda de la localidad de Pampa Blanca, luego de que un amigo de Reyes denunciara su desaparición ante la Policía. Ese día, la Policía realizó rastrillajes y encontró restos óseos que fueron analizados y se confirmó que eran humanos.

El hallazgo se produjo en La Ciénaga de la localidad catamarqueña de Belén, en cercanías del domicilio en donde vivía Reyes junto a Martínez y sus dos hijos. La mujer había dado diferentes versiones sobre el paradero de su expareja. En un primer momento dijo que éste había viajado a La Rioja por trabajo y luego manifestó a la Policía que había regresado a Jujuy porque uno de sus hermanos había fallecido.

Otro dato que se conoció en plena etapa investigativa, es que una de las hijas de Reyes, en una oportunidad había manifestado a los investigadores que "su papá estaba enterrado en la canchita". La jujeña Danna Martínez fue la primera detenida que tuvo la causa y a quien se le endilgó desde un comienzo, el delito de "homicidio triplemente calificado por alevosía, por mediar una relación de pareja y por el concurso premeditado de dos o más personas". En tanto, Simón Alcides Toranzos y Mayra Villagra fueron imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas" y luego Villagra sería condenada por encubrimiento.

“Estoy conforme con la sentencia”

RAFAEL REYES | PADRE DE FERNANDO JUNTO A SU ABOGADO, FABRICIO SEGOVIA.

Una vez finalizada la audiencia de cesura y conocidas las penas impuestas a los tres enjuiciados, Rafael Reyes, padre de Fernando, dialogó con la prensa local. Sobre el proceso judicial y la sentencia, mencionó que “fue muy duro porque tenía que viajar de Jujuy a Belén, fue duro tener que esperar tres años para que se haga Justicia.

Pero doy gracias a Dios, al doctor Segovia, a la Fiscalía, estoy muy agradecido”. “Lamentablemente no me van a devolver a mi hijo. Lo único que sí estoy conforme con la sentencia que dieron. Esa era la gran expectativa que mi familia tenía, no solo la familia, es la comunidad donde mi hijo se crió, vivió, que es la ciudad de Pampa Blanca”, agregó.

“Ahora voy a llevar esta gran noticia a toda mi familia, que es que dos de los imputados tienen perpetua”, mencionó Reyes. También relató que “le tenía fe al jurado (popular), les tenía confianza porque según muchos vecinos de la Ciénaga y Belén, me decían que nunca sucedió un asesinato así, tan horrendo, entonces se tenía que hacer Justicia”. Sobre los sentenciados, expresó que “solo Dios sabe en que terminaran. Es una perpetua, no quiero ser grosero en las palabras, pero pagaran hasta los últimos días”.

“Es difícil porque uno pierde un hijo y no era para que le hagan así a mi hijo”, dijo. Finalmente, se mostró profundamente emocionado al recodar a Fernando: “Era un buen chico”