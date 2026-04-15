González y Carrizo podio en el Regional

La Escuela Municipal de Atletismo de Palpalá tuvo una destacada participación en el Torneo Regional NOA Salta 2026 en la pista del Legado Güemes que congregó a más de 300 deportistas. Nueve atletas representaron con orgullo a la ciudad, instruidos por Belén Villalta, logrando importantes podios frente a competidores de alto nivel de provincias federadas.

Entre los resultados sobresalientes, Pablo González, atleta con discapacidad visual, obtuvo un meritorio tercer puesto en los 200 metros, compitiendo en una carrera convencional en categoría U20. Por otra parte, Kevin Carrizo en U18 se alzó con podios en los 400 metros, 3º en 100 metros y 2º en salto largo. En mayores Gisela Rodríguez consiguió el 1º puesto en lanzamiento en jabalina, 1º en 3.000 metros y 2º en lanzamiento de bala y Ailén Carrizo 2º en 3000 metros. Mientras que Isabela Rizo logró la primera posición en lanzamiento en U14. Los atletas más jóvenes de la escuela también tuvieron una actuación formidable, obteniendo primeros y segundos puestos en triatlón, tanto en la categoría femenina como masculina.

La instructora Belén Villalta expresó su satisfacción por los logros alcanzados. "Fue un orgullo que hayan llegado al podio", afirmó. Asimismo, agradeció el invaluable apoyo de los padres, del intendente Rubén Rivarola y de la Dirección de Deportes.

"La Escuela Municipal de Atletismo ya se prepara para nuevas competencias. Pablo González, acompañado por Kevin como guía, participará en un Torneo en Misiones. Posteriormente, Kevin afrontará la Copa Mayor U18, un evento de carácter nacional. Los entrenamientos serán intensivos, con sesiones de aproximadamente dos horas, y se realizarán intercambios para optimizar la preparación de los deportistas", destaco Villalta.

La instructora también extendió una invitación a nuevos talentos para sumarse a las prácticas en vistas a los Juegos Evita. Las mismas son los miércoles, jueves y viernes por la mañana (de 9 a 10) y lunes, miércoles y viernes por la tarde (de 16 a 18).

Kevin Carrizo compartió su entusiasmo: "Muy conforme con los resultados, saqué primer puesto en 400 metros, segundo puesto en salto en largo y tercer puesto en los 100 metros en el Torneo Regional de Salta. Contento el podio y dar lo mejor de mí". Kevin se prepara ahora para el primer torneo del RIM 20 (100 metros, lanzamiento de bala y salto largo) y futuros torneos nacionales individual y junto a Pablo.

Por su parte, Pablo González destacó la importancia de la experiencia. "Fue una linda competencia, porque me motiva a seguir y poder ganar no solamente en adaptados, sino también en convencionales. Pudimos traer medallas a Palpalá". A la vez animó a otros jóvenes, especialmente a los del deporte adaptado, a sumarse a las competencias, resaltando el valor de superar límites personales.