Salió de Jujuy con casi doce kilos de cocaína y fue detenido

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron en la provincia de Santiago del Estero más de once kilos de cocaína, valuados en más de 650 millones de pesos, que estaban ocultos en el ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero de un vehículo que había partido desde nuestra provincia. Además, detuvieron al conductor.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en un tramo de la ruta nacional N° 34, dentro del departamento santiagueño de Avellaneda, cuando los efectivos de la Sección Seguridad Vial "Pinto", dependiente del Escuadrón 59 "Santiago del Estero", detuvieron la marcha de un automóvil marca Volkswagen Fox proveniente de nuestra provincia y que se dirigía hacia la localidad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.

Al momento de la inspección, los funcionarios fueron alertados por el can detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de estupefaciente en el interior del vehículo.

Ante esa situación, los uniformados pudieron visualizar, mediante el uso de escáner móvil, la existencia de cuerpos extraños. Inmediatamente, realizaron una inspección más minuciosa que derivó en la extracción de 10 paquetes rectangulares del ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y del asiento trasero.

En presencia de testigos, personal de la Fuerza Nacional realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso exacto de 11 kilos con 964 gramos, valuado en más de 650 millones de pesos.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N° 1 de la provincia de Santiago del Estero quien dispuso la detención del conductor, como así también el secuestro preventivo del estupefaciente, del vehículo y demás elementos de interés para la causa.