Presentaron un amparo ante la Corte Suprema por los glaciares

La Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina y la Asociación Foro Ecologista de Paraná, presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la nueva Ley de Glaciares al considerar que la reforma pone en riesgo la fuente de subsistencia de la vida en la Patagonia.

Desde las asociaciones remarcaron que “el objeto de la presentación es exigir que la Justicia ordene de manera inmediata la implementación de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo”.

En ese contexto, ante la frecuencia y voracidad de los incendios masivos, los demandantes sostienen que las políticas actuales son insuficientes para proteger el sistema ecológico, hídrico y climático de la región.

Según indicaron en un comunicado, “la demanda busca una tutela urgente frente a la crisis ígnea y la degradación ecosistémica que amenaza de forma crítica a la región patagónica”. En ese sentido, hicieron referencia al artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual impone al Estado el deber indelegable de proteger el ambiente y preservar los recursos naturales. “La criosfera constituye un componente esencial del sistema climático, cuya degradación afecta directamente el equilibrio ambiental y los derechos fundamentales”, sostuvieron.

Punto clave del amparo contra la Ley de Glaciares:

Glaciares como Sujetos de Derecho: En un planteo jurídico innovador, se solicita a la Corte que declare a los glaciares y al ambienteperiglacialcomo "sujetos de derecho". Esto implica reconocerles protección jurídica autónoma para garantizar su existencia y regeneración como piezas clave del ciclo hidrológico argentino.

Tutela Intergeneracional: El amparo invoca los principios de "no regresión" y "equidad intergeneracional", argumentando que la omisión estatal hoy compromete gravemente el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.

La acción judicial subraya que la Patagonia se encuentra en un contexto de emergencia climática que requiere una respuesta coordinada. Los demandantes solicitaron que la Corte Suprema mantenga la jurisdicción sobre el caso para realizar un seguimiento periódico y efectivo del cumplimiento de las medidas que se ordenen.

"No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo el futuro de nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua", señalaron los impulsores de la medida.

Con esta presentación, se busca que la Justicia pase de una actitud reactiva a una preventiva y estructural, estableciendo guardianes legales para la criosfera y obligando a los gobiernos a rendir cuentas sobre la gestión del riesgo ambiental en el sur argentino.