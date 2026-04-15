Choque entre dos autos en ruta 47

En la mañana de este miércoles, un accidente de tránsito movilizó a los equipos de emergencia en la ciudad de Perico. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta 47, precisamente en el cruce semaforizado de la bicisenda, una zona de alta circulación vehicular y peatonal.

Los vehículos involucrados fueron un Fiat Palio color rojo y un Renault gris. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el Fiat Palio fue el que sufrió las consecuencias más visibles del impacto: quedó detenido sobre la banquina y presentaba importantes destrozos en su parte delantera.

Pese a la magnitud de los daños materiales, hasta el momento no se reportaron personas heridas. Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y restablecer la normal circulación en la zona.

Las causas que originaron el siniestro aún son materia de investigación. No se descarta que factores como la distracción, el exceso de velocidad o condiciones climáticas hayan influido, aunque fuentes oficiales indicaron que será necesario analizar las cámaras de seguridad y los testimonios de eventuales testigos.

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la Ruta 47, especialmente en los horarios de mayor flujo vehicular, y respetar las señales de tránsito en la zona del semáforo de la bicisenda.