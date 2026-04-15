Corte de agua por obras en La Quiaca

La empresa Agua Potable de Jujuy informó a los vecinos de La Quiaca que, debido a la ejecución de tareas de mejora en la red de distribución, se verá afectado el suministro de agua potable en una zona puntual de la ciudad.

El corte será temporal y alcanzará exclusivamente a la calle Patricias Argentinas, en el tramo comprendido entre calle Carlos Gardel y Avenida Paraguay. El horario de la restricción será de 09 a 13.

Desde la empresa recomendaron a los vecinos de esa zona tomar las precauciones necesarias y acopiar agua con anticipación para cubrir las necesidades básicas durante el período de interrupción. Asimismo, pidieron circular con precaución por el área de trabajo y seguir los canales oficiales para eventuales actualizaciones del operativo.