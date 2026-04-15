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Agua Potable Jujuy

Corte de agua por obras en La Quiaca

Agua Potable de Jujuy anunció que el suministro será interrumpido este miércoles en un sector de la ciudad.

Miércoles, 15 de abril de 2026 08:40

La empresa Agua Potable de Jujuy informó a los vecinos de La Quiaca que, debido a la ejecución de tareas de mejora en la red de distribución, se verá afectado el suministro de agua potable en una zona puntual de la ciudad.

El corte será temporal y alcanzará exclusivamente a la calle Patricias Argentinas, en el tramo comprendido entre calle Carlos Gardel y Avenida Paraguay. El horario de la restricción será de 09 a 13.

Desde la empresa recomendaron a los vecinos de esa zona tomar las precauciones necesarias y acopiar agua con anticipación para cubrir las necesidades básicas durante el período de interrupción. Asimismo, pidieron circular con precaución por el área de trabajo y seguir los canales oficiales para eventuales actualizaciones del operativo.

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