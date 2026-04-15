A orar por las vocaciones

Este cuarto domingo de Pascua se realiza la 63º Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que en la Diócesis de Jujuy se vivirá con el lema "Llamados por amor y enviados para amar" el sábado 25.

El encuentro se descentralizará en tres puntos neurálgicos para facilitar la participación, atentos a la complicada situación económica. El Decanato Centro Norte y Sur se reunirá en el antiguo templo de la parroquia San Pedro y San Pablo en Pachi Gorriti 1249, de 15 a 21; el Decanato Valle en la capilla San José de Palpalá entre las 8.30 y 12.30 y el Decanato Ramal en la parroquia San Pedro de Río Negro de 16 a 21.

Se suma la particularidad que el 2026 es el año dedicado a los jóvenes y las vocaciones en la Diócesis jujeña con el lema "Todos somos Iglesia... todos somos misión".

"La invitación es abierta para todos, porque si bien hacemos foco en los jóvenes pero la llamada está abierta a todos ya sea quienes tengan la inquietud de entrar al seminario, de ver si me caso o no, si mi vocación es ingresar al monasterio, a alguna congregación religiosa y si no cómo es mi vocación laical también. Todos tenemos una misión, todos tenemos un llamado que responder", indicó a El Tribuno de Jujuy Jorge Burgos, integrante de la Pastoral Vocacional Diocesana.

Respecto a las actividades que compartirán indicó que "como en todo encuentro recibimos a los chicos, les entregamos su distintivo, tenemos el momento de oración inicial. Y a partir de ahí la iluminación con respecto al mensaje que nos deja el Papa León XIV sobre el discernimiento, la escucha interior. Después compartir ya sea un desayuno o la merienda y en algunos casos continuamos con la adoración al Santísimo Sacramento -teniendo en cuenta las palabras del Papa- y la misa".

Jorge destacó que hay parroquias con lindos grupos y participación de jóvenes pero todavía quedan, sobre todo en el interior, comunidades y capillas donde darle fuerza, acompañando y animando a las personas mayores para poner la alegría y entusiasmo juvenil.

La intención será que los grupos juveniles realicen una muestra sobre qué días se reúnen, en qué parroquia, el horario y lo que hacen; para conocer el abanico de carismas al que se puede acceder.

El equipo de la Pastoral tiene como asesor al padre Leoncio Mamaní y como miembros a las hermanas Alicia, Florencia, Mery; religiosos, seminaristas y laicos.

Como ya anticiparon en la asamblea diocesana y la misa crismal también trabajan en el retorno de "Cielo Abierto" a mediados de mayo. (Eugenia Sueldo)