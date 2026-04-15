Este viernes 17 de abril se acredita el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Este viernes 17 de abril se acreditará el bono del Día del Trabajador a los agentes de la administración pública de Jujuy, de acuerdo a lo informado por Tesorería de la Provincia.

El monto extraordinario de 100 mil pesos, que duplica al otorgado el año pasado, será percibido por la totalidad de los empleados estatales, con excepción de los funcionarios del Gobierno de Jujuy.

De esta manera, el bono se acreditará a los trabajadores de forma anticipada a lo previsto inicialmente, dando cumpliendo al compromiso del Ejecutivo de dar respuesta a los agentes estatales.