Gimnasia: El duelo frente a Almagro va a las 15.30

Con el envión anímico de haber alcanzado lo más alto en soledad de la Zona B tras el triunfo en Casares, el Gimnasia de Hernán Pellerano se prepara para recibir a Almagro en el estadio "23 de Agosto" en un duelo que sufrió una leve modificación en su programación.

Finalmente, el encuentro del próximo domingo se adelantó media hora: se jugará a partir de las 15.30 (estaba previsto para las 16). Además, desde la Asociación del Fútbol Argentino se confirmó que el encargado de impartir justicia en la "Tacita de Plata" será Maximiliano Macheroni.

En lo estrictamente futbolístico, la semana de trabajo de Pellerano está centrada en el armado de la estructura defensiva. El técnico analiza variantes para ajustar el fondo, buscando mantener la solidez que le permita al equipo seguir siendo efectivo y proteger el liderazgo en soledad que ostenta con 18 unidades.

Endrizzi

Tras el incidente que tomó trascendencia pública en el aeropuerto "Horacio Guzmán", el defensor Emiliano Endrizzi rompió el silencio a través de un video que se viralizó rápidamente en los medios de comunicación. En sus declaraciones, el futbolista expresó su profundo arrepentimiento, calificando el hecho como una "broma desafortunada" y una "ingenuidad" de su parte.

Endrizzi aprovechó para pedir disculpas públicamente a sus compañeros, al cuerpo técnico, a la dirigencia y a toda la hinchada de Gimnasia, asegurando que nunca tuvo la intención de generar temor ni de perjudicar la logística del plantel. El jugador manifestó estar a entera disposición de la Justicia y de la institución para afrontar las consecuencias de su accionar.

Se fue Martos

La derrota frente a Atlanta en el "Hilario Sánchez" no fue una más: terminó de sellar un ciclo que nunca logró afirmarse. Este martes, luego de una reunión entre Ariel Martos y la dirigencia de San Martín de San Juan, se oficializó su salida de común acuerdo en medio de un contexto marcado por la falta de resultados.

Martos había asumido con el objetivo de rearmar un equipo golpeado tras el descenso, pero el proceso nunca terminó de despegar. En su corto ciclo, el "verdinegro" apenas sumó una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, números que lo dejaron con solo siete puntos sobre 27 posibles. El impacto en la tabla es directo: San Martín cayó al puesto 16 de la Zona B y quedó comprometido en la pelea baja.