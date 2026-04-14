Hospitalizado luego de ser apuñalado en la cabeza

Un alarmante episodio se registró en la ciudad de Perico, donde un hombre fue hospitalizado luego de ingresar al nosocomio local solicitando ayuda con un arma blanca incrustado en el oído.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del episodio días atrás alrededor de las 3.25, cuando un hombre de 31 años ingresó a la guardia del hospital "Arturo Zabala" solicitando asistencia por heridas de arma blanca.

Al momento de la asistencia, el personal médico constató que el paciente presentaba cortes en el rostro y que aún tenía incrustado un arma blanca en la zona del oído. Por tal motivo, la víctima tuvo que quedar alojada en el nosocomio, aunque hasta el momento no trascendió el estado de salud.

Al mismo tiempo, un efectivo policial que presta guardia en el hospital se entrevistó con la hermana de la víctima, una mujer de 38 años, quien relató que se encontraba en su domicilio, ubicado en un sector del barrio La Esperanza, cuando ingresó su hermano en estado de ebriedad, con una puñalada en el oído y solicitando que lo trasladen al hospital.

Posteriormente, según lo que pudo relatar la víctima, el hombre se encontraba en inmediaciones de su domicilio cuando un grupo de personas lo increpó y uno de los inculpados le provocó heridas en el rostro con un arma blanca y luego se fugaron. También agregó que se dirigía a pedir ayuda a su familia, pero lo volvieron a atacar por la espalda y apuñalaron en la cabeza. Sin embargo, no precisó quien pudo haberlo atacado.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras y buscar testigos del episodio.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6.