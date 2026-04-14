“Juventud Prolongada” bailará en la Serenata a la Ciudad

El ballet “Juventud Prolongada” ya no sorprende con su intensa actividad. La energía de este equipo, dirigido por los profesores Gustavo Aybbar y Paola Carretero, es contagiosa. Ayer estuvieron en el streaming de El Tribuno Plus, “El Matutino”, para anunciar una cargada agenda para este fin de semana, mientras se prepara para viajar a Brasil a fines de este mes.

Este sábado presentarán en la Ciudad Cultural un cuadro especialmente pensado para la Serenata a la Ciudad, que se realizará en el marco de un nuevo aniversario, el 433º de la Fundación de San Salvador de Jujuy.

El domingo irán a visitar a la Virgen de Tumbaya donde el sacerdote realizará una misa por el ballet como cada año, y los artistas bailan para la Mamita del Cerro. Finalmente, el 28 de este mes, partirán para Canasvieiras, Brasil, para participar del denominado Intercambio Cultura de Danza 2026, una competencia tradicional de este país.

Para la ciudad

Este sábado van a ser 50 bailarines en escena, según comentó Aybbar en conversación con nuestra conductora, Antonella. “Estamos preparando un cuadro de una estación de campo, volveremos a fines del 1800 y principio del 1900 cuando teníamos el tren en la estación acá de Jujuy. Se van a ver los vendedores de tamales, empanadas, etc”, contó. “Es un cuadro gaucho”, dice.

Competencia en Brasil

Carretero explicó que a Brasil llegan con el aval del Premio Martín Fierro a la Danza que ganaron el año pasado. “Es una competencia internacional de danzas que se hace en Florianópolis en Canasvieiras, desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo”, explicó la profesora. Aybbar anunció que están llevando los cuadros ganadores del ballet, que si bien va representando a la Argentina, son en su mayoría de danzas jujeñas, como “Las Bordadoras” y “El Carnaval”.