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ANIVERSARIO

El barrio San Francisco de Álava celebró sus 64 años

Con desfile cÍvico, música y sorteos vecinos festejaron un nuevo aniversario del barrio

Martes, 14 de abril de 2026 22:04
DESFILE CÍVICO

El aniversario dio inicio con un acto protocolar que contó con la participación de autoridades provinciales, instituciones educativas, sociales y barriales. Posteriormente, se desarrolló un desfile cívico con el acompañamiento de la banda de música “19 de Abril” de la municipalidad capitalina, y la jornada culminó con sorteos y actividades recreativas para los vecinos y vecinas.

En el marco del 64° aniversario del barrio San Francisco de Álava, el gobernador Carlos Sadir encabezó los festejos y destacó el crecimiento y la identidad de la comunidad.

“Conozco muy bien el barrio, debido a mi paso por la función pública en la municipalidad”, recordó el mandatario, y agregó: “Me comprometí a acompañar este día tan especial y celebro el crecimiento urbano y el futuro que se proyecta”.

El emblemático y tradicional barrio capitalino celebró un nuevo aniversario en sus principales calles, reafirmando valores de trabajo, identidad y compromiso comunitario.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente Raúl Jorge, el presidente del Centro Vecinal, José Luis Ochoa, y funcionarios municipales.

“Quiero agradecer a todos los vecinos, vecinas e instituciones que están presentes en esta jornada especial para el barrio”, expresó Sadir. Asimismo, agradeció la invitación del centro vecinal y señaló: “Estoy muy gustoso de estar aquí y de acompañarlos”.

Por su parte, Ochoa valoró la presencia del mandatario provincial: “Estoy muy contento con la visita, porque nos da más fuerza para seguir creciendo”, expresó.

Además, detalló las obras realizadas en conjunto con el Gobierno provincial y el municipio, entre ellas la instalación de un gimnasio urbano, parques infantiles inclusivos, pavimentación de arterias principales, mejoras en el centro vecinal y espacios destinados a niños y niñas.

 

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