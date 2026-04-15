Boca Juniors fue superior y le ganó 3 a 0 a Barcelona (E)

Boca derrotó a Barcelona de Ecuador por 3 a 0 en un partido en el que fue superior a su rival, con un gran segundo tiempo, y que disputaron en "La Bombonera" por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El local golpeó cerca del final de ambos tiempos: el defensor Lautaro Di Lollo marcó a los 38 minutos del primer tiempo, el volante Santiago Ascacibar convirtió a los 36 del complemento y el mediocampista español Ander Herrera sentenció el triunfo en el tercer minuto de descuento de la segunda etapa.

Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica en la primera posición de la zona D con puntaje perfecto tras dos fechas, mientras que el equipo visitante se encuentra en el último lugar, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, el "xeneize" será visitante del Cruzeiro de Brasil el martes 28 de abril, a las 21.30, mientras que el conjunto ecuatoriano recibirá a la Universidad Católica de Chile el miércoles 29, a partir de las 21.

En otro encuentro disputado ayer con presencia argentina, Estudiantes de La Plata derrotó a Cusco de Perú por 2 a 1 en un partido en el que necesitó jugar con un hombre de ventaja para poder demostrar superioridad y que disputaron esta noche, en el estadio "Uno", por la segunda fecha del grupo A.

Para el local convirtieron los delanteros Facundo Farías y Tiago Palacios, en 27 minutos del primer tiempo y 2 del segundo, mientras que para la visita había marcado la igualdad parcial el extremo Lucas Colitto, cuando iban 30 de la primera mitad.

Con el triunfo, el "pincha" se quedó con la primera posición del grupo A, con 4 unidades.