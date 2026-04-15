11°
15 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
tenis de mesa
FÚTBOL INFANTIL Y NATACIÓN
TAEKWONDO
PRIMERA NACIONAL
atletismo
DEPORTE GAMER
Copa Libertadores
Avenida General Savio
Barrio Bajo La Viña
PERICO
tenis de mesa
FÚTBOL INFANTIL Y NATACIÓN
TAEKWONDO
PRIMERA NACIONAL
atletismo
DEPORTE GAMER
Copa Libertadores
Avenida General Savio
Barrio Bajo La Viña

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
Avenida General Savio

Conducía en estado de ebriedad y a contramano

El automovilista tenía 2.54 g/l de alcohol en sangre y fue detenido.

Miércoles, 15 de abril de 2026 00:02
GENERAL SAVIO | AVENIDA DONDE CIRCULABA A CONTRAMANO.

Un hombre fue detenido tras protagonizar un temerario episodio en una transcurrida avenida de la capital jujeña, donde condujo un automóvil con 2.54 g/l de alcohol en sangre y a contramano.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 9.10 sobre un tramo de la avenida General Savio, en sentido sur-norte, a la altura de una conocida estación de servicio del barrio Coronel Arias.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de un temerario automovilista que circulaba a contramano por la transitada autopista, por lo que una comisión policial de la Seccional 31° se constituyó de inmediato.

Allí, los efectivos constataron la veracidad del episodio y que el inculpado, que se desplazaba a bordo de un automóvil Fiat Palio, había sido interceptado por personal de la Dirección de Bomberos.

En el lugar también intervino personal de Seguridad Vial que trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al inculpado a un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 2.54 g/l de alcohol en sangre.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado Contravencional la inmediata detención del protagonista y el secuestro preventivo del automóvil.

Por tal motivo el inculpado quedó alojado en la Seccional 31°, a disposición de la Justicia, y los efectivos de la sede policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD