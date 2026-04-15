Conducía en estado de ebriedad y a contramano

Un hombre fue detenido tras protagonizar un temerario episodio en una transcurrida avenida de la capital jujeña, donde condujo un automóvil con 2.54 g/l de alcohol en sangre y a contramano.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 9.10 sobre un tramo de la avenida General Savio, en sentido sur-norte, a la altura de una conocida estación de servicio del barrio Coronel Arias.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de un temerario automovilista que circulaba a contramano por la transitada autopista, por lo que una comisión policial de la Seccional 31° se constituyó de inmediato.

Allí, los efectivos constataron la veracidad del episodio y que el inculpado, que se desplazaba a bordo de un automóvil Fiat Palio, había sido interceptado por personal de la Dirección de Bomberos.

En el lugar también intervino personal de Seguridad Vial que trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al inculpado a un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 2.54 g/l de alcohol en sangre.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado Contravencional la inmediata detención del protagonista y el secuestro preventivo del automóvil.

Por tal motivo el inculpado quedó alojado en la Seccional 31°, a disposición de la Justicia, y los efectivos de la sede policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.