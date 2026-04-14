Palpalá recibirá en mayo la Copa Phygital del NOA

Jujuy se alista para vivir un fin de semana distinto. Es que el sábado 9 y domingo 10 de mayo, Palpalá será sede de una competencia que mezcla lo mejor del fútbol tradicional con el universo gamer, en una propuesta que viene creciendo fuerte en todo el mundo.

Entre los grandes atractivos aparecen nombres que pisan fuerte en redes y en la televisión nacional. El influencer "Benja" Calero y el actor y conductor "Yeyo" De Gregorio dirán presente como parte de los equipos invitados, sumando show y cercanía con el público a un evento que promete mucho más que partidos.

En cancha estarán equipos como DOU FC y Actores FC, que llegan con varias caras conocidas, para enfrentarse a dos conjuntos jujeños que saldrán de una clasificación previa. Ahí es donde los talentos locales van a tener su chance de meterse en la competencia y medirse con figuras nacionales.

La movida está organizada por Jujuy Phygital en conjunto con Deva y apunta a algo claro: juntar dos mundos que hoy van de la mano, el gaming y el deporte. La idea es que se viva tanto en la cancha como desde lo digital, con una experiencia más completa para el público.

Para quienes quieran ser parte, las entradas ya se pueden conseguir a través de la plataforma Ticket Pass (www.ticketpass.com.ar), ingresando a su sitio web oficial. Se espera una buena convocatoria, con fanáticos del fútbol, seguidores de creadores de contenido y curiosos que quieren ver de qué se trata esta nueva forma de competir.

Con equipos conocidos, figuras como Calero y De Gregorio, y una propuesta diferente, Jujuy se mete de lleno en una tendencia que combina competencia, entretenimiento y tecnología en un mismo lugar que puede albergar cómodamente a niños, jóvenes y adultos con instalaciones de primer nivel.

¿Qué es el Phygital?

Es una disciplina híbrida que fusiona el rendimiento atlético tradicional con la tecnología digital para crear una nueva forma de competición y consumo. Se define por integrar simultáneamente el esfuerzo físico en entornos reales (como una cancha) con el desempeño en simuladores o videojuegos (eSports), donde ambos resultados se combinan para determinar un ganador. Además, abarca la mejora de la experiencia del espectador mediante capas de datos en tiempo real, como la Realidad Aumentada, eliminando las barreras entre el deportista, el seguidor y la infraestructura tecnológica para transformar el deporte en un ecosistema totalmente conectado.