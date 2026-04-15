Uocra Jujuy advierte por crisis en la obra de la ruta nacional 34

El gremio de la construcción en Jujuy encendió una fuerte señal de alerta ante la compleja situación que atraviesa una obra vial sobre la ruta nacional 34, a la altura de San Pedro de Jujuy, que podría derivar en la pérdida de empleo para cerca de 200 familias.

El secretario general de la Uocra en la provincia, Ramón Neyra, explicó que el proyecto -financiado en su totalidad por el Estado nacional- presenta serias dificultades debido a la falta de pago a la empresa encargada de ejecutar los trabajos. Según detalló, actualmente se adeudan entre cinco y seis certificaciones, lo que impacta de manera directa en el ritmo de avance de la obra.

"La empresa no está cobrando y no cuenta con los recursos necesarios para sostener el nivel de actividad", señaló el dirigente, quien advirtió que la situación ya comenzó a tener consecuencias concretas en el empleo.

En ese marco, Neyra indicó que la cantidad de trabajadores se redujo considerablemente en los últimos meses. Mientras que en el momento de mayor actividad se registraban alrededor de 380 obreros, en la actualidad la cifra cayó a menos de 200, reflejando una marcada desaceleración en las tareas.

El panorama, lejos de mejorar, podría agravarse en el corto plazo. Desde la empresa anticiparon que, si en un plazo estimado de entre 30 y 40 días no se regulariza la deuda, será muy difícil sostener los puestos laborales que aún se mantienen.

"Estamos hablando de unas 200 familias que podrían quedarse sin su fuente de ingreso si no hay una solución inmediata", remarcó el titular del gremio.

Si bien hasta el momento los salarios se vienen abonando con normalidad, el referente sindical reconoció que esa situación no podrá sostenerse en el tiempo sin la llegada de fondos. "Por ahora están cumpliendo, pero si esto continúa así, inevitablemente van a comenzar los recortes", alertó.

Frente a este escenario, desde el sindicato de la construcción confirmaron que iniciaron gestiones ante autoridades provinciales y nacionales con el objetivo de destrabar el conflicto. La prioridad, aseguraron, es garantizar la continuidad de una obra considerada estratégica.

La ruta nacional 34 es un corredor clave para el norte argentino, por lo que su eventual paralización no solo impactaría en el empleo, sino también en la infraestructura y la economía regional. En ese sentido, se trata de una vía fundamental para el transporte de producción, la conectividad entre provincias y el desarrollo de actividades comerciales y logísticas que resultan esenciales para la zona. "El nivel de preocupación es muy alto. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para evitar que la obra se detenga", concluyó Neyra.