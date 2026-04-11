Hoy serán las finales en “La Tablada”

Se baja el telón de la segunda edición de la Copa de Campeones "Carnaval de GolesGobierno de Jujuy".

Desde las 10 se disputará la final de la categoría sub 16 entre Defensores de Belgrano, representante de la Liga Quebradeña, y Defensores de Yuto, de la Liga Regional Jujeña. En el segundo turno, a las 11.30, se jugará la final sub 14 entre Atlético Talleres, de la Liga Jujeña, y Atlético San Pedro, de la Liga del Ramal.

Al finalizar la jornada, se realizará la entrega de premios a los campeones.

El certamen, impulsado por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes, llega a su cierre con el éxito esperado, destacándose el trabajo conjunto con la Federación Jujeña de Fútbol y las seis ligas afiliadas: Puneña, Quebradeña, Jujeña, Departamental, del Ramal y Regional Jujeña.

"El certamen es un premio a los ganadores de las categorías sub 14 y sub 16 de la temporada pasada en sus respectivas ligas. Con mucho esfuerzo logramos desarrollar este petit torneo", expresó el secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti.

El funcionario remarcó que "más allá de lo deportivo, tiene un fuerte componente social, ya que los chicos jugaron en distintos escenarios, cubriendo las cuatro regiones principales de la provincia: Puna, Quebrada, Valles y Yungas". Asimismo, subrayó que "no es casualidad, ya que el gobernador Carlos Sadir impulsa permanentemente el trabajo en territorio y a lo largo y ancho de la provincia. Fue una competencia muy federal y los resultados están a la vista, con una final que enfrenta a un equipo de Tilcara con otro de Yuto".

Un constante acompañamiento

Luis Calvetti, secretario de Deportes de la provincia, también señaló que esto no sería posible “sin el constante acompañamiento del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, como así también del Same y la Policía, que ponen todo a disposición”