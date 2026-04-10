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Barrio Luján

Violentaba un kiosco con fines ilícitos y fue detenido

Fue descubierto in fraganti y reducido tras una persecución.

Viernes, 10 de abril de 2026 00:00

Un joven fue detenido luego de ser sorprendido forzando la puerta de un kiosco e intentar fugarse, en la capital jujeña.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el episodio ocurrió ayer alrededor de las 3.45 sobre un tramo de la calle Rocha Solórzano, a la altura de un reconocido supermercado del barrio Luján.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un robo en progreso. Una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar y sorprendió a un joven de 24 años, que forzaba el ingreso a un kiosco.

El inculpado, en tanto, emprendió la fuga por la pasarela con dirección a la avenida Párroco Marshke y fue reducido en un tramo de la calle Cuyo, tras una persecución a pie.

Finalmente fue trasladado a la Seccional 31°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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