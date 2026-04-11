“La manera sana de aumentar los salarios es disminuir los impuestos”

¿Cuál es su opinión sobre la polémica con los créditos hipotecarios que otorgó el Banco Nación a funcionarios y legisladores?

Yo soy un hacedor de políticas públicas más que un opinador, y estos temas los tiene que investigar a fondo la justicia. Yo lo que sí le puedo hablar es de qué políticas públicas se necesitan en materia de política económica, de política monetaria argentina y de política cambiaria. En la macro se necesita no solo una política fiscal sólida y permanente de tener equilibrio presupuestario, sino también una política cambiaria de largo plazo y una política monetaria también que le dé certidumbre a quienes están invirtiendo en la Argentina. Y lo mismo hay que hacer con una política financiera que marque tasas de interés de largo plazo, que marque la posibilidad de tener préstamos a largo plazo para la Argentina y para las empresas argentinas. Estas tres patas, tanto la política monetaria, cambiaria y financiera, todavía no están definidas en la Argentina, y esto es lo que el país debe enfrentar hacia adelante. Hay que tener una política cambiaria de largo aliento, eliminando las restricciones que hay en el mercado cambiario. Lo mismo podemos decir de la política monetaria, que ha tenido distintos vaivenes. Primero ha sido malo acumular reservas y ahora es bueno acumular reservas. En fin, esas son las definiciones que necesita Argentina para que la economía vuelva a crecer.

Recién hablaba de la política cambiaria, ¿está de acuerdo con tener un dólar planchado en $1.400 como hay ahora?

Ha habido mucha discusión sobre este tema y muchos colegas han hablado de un valor X, o un valor Z. Yo creo que es un error hablar de en qué valor tiene que estar el dólar, sino cómo debe ser la política cambiaria. Lo que propongo es que se vayan eliminando las restricciones que hoy hay sobre los movimientos de dólares que tienen que hacer las empresas. Mucho se publicitó en la Argentina la salida del cepo cambiario el año pasado, pero eso solo les ocurre a los individuos. No ocurre para las empresas argentinas que todavía siguen encepadas y no pueden hacer lo que quieren con sus pesos. En ningún lugar del mundo existe el dólar MEP, CCL o blue. Hay que tener un solo tipo de cambio y para eso lo que yo propongo es eliminar paulatinamente las restricciones cambiarias y que tengamos un solo tipo de cambio que esté marcado por la oferta y la demanda.

¿Está de acuerdo con que el dólar sea utilizado en Argentina para operaciones cotidianas?

Sí, estoy convencido que Argentina tiene que ir hacia un modelo bimonetario en donde los argentinos puedan utilizar libremente el dólar y el peso para sus propias transacciones, para ir al supermercado o para ir a una farmacia, como ocurre en Uruguay. Eso es una garantía de la estabilidad.

¿En el exterior ven a la Argentina como un país tentador para invertir?

Hoy Argentina tiene una gran heterogeneidad. Es decir, no podemos hablar de la Argentina sino de regiones. El NOA es una región bendecida hoy por el mundo, sobre todo por lo que es el área minera y energética. Hoy la producción de Jujuy, Salta y Catamarca genera interés. Para ponerlo en términos globales, Argentina hoy genera curiosidad. Hay muchas preguntas cuando uno sale del país sobre la Argentina, pero todavía no hay ese concepto central que debe tener cualquier país, y que no depende solo de este gobierno, que es el concepto de confianza. Todavía no hay confianza en inversores internacionales, salvo en algunos casos puntuales, como la minería, pero hay que observar que todas las nuevas inversiones que hay en nuestro país, son de inversores argentinos, no hay nuevos inversores internacionales, aunque sí hay inversores financieros, pero no hay los inversores que a mí me gustan, que son los que llegan a nuestro país para generar empleo.

Hay muchas empresas que están cerrando, ¿qué es lo que hace falta para poner plata en el bolsillo de la gente y que esto se pueda reactivar?

Sin dudas no ir hacia atrás, cuando dice poner plata en el bolsillo de la gente realmente me recuerda al plan Platita del gobierno anterior y eso nos llevó a una inflación del 211%, por lo tanto creo que hay que plantear un enfoque superador. No se puede hacer política económica usando al Banco Central para imprimir billetes sin ningún tipo de control porque eso en definitiva perjudica el poder adquisitivo de los trabajadores. Por lo tanto, la manera sana de incrementar el salario de los trabajadores sin generar inflación es bajando impuestos.

¿Coincide con el ministro Luis Caputo en que hay un récord en todas las áreas de la economía?

Hay que mirar los números. Hay sectores, los que yo llamaría los tres magníficos que les va muy bien en la Argentina, que es el sector minero que está creciendo prácticamente a niveles de dos dígitos, otro es el sector energía, y otro es el sector agro. Pero hay una heterogeneidad muy grande. Si uno mira los números del sector de la construcción, de la industria manufacturera o del comercio, todos están para atrás.

¿Cómo evalúa la calidad del empleo en la Argentina?

Ese es uno de los temas que está a colación de la caída del consumo y de la falta de creación o de destrucción de puestos de trabajo en la construcción, el comercio y la industria manufacturera. Estamos yendo hacia la "uberización" del empleo. Es decir, el que pierde el empleo, si puede, sale a manejar un uber, o compra una moto donde sí ha habido crédito. Por lo tanto, esto amortigua la situación del empleo, pero sin duda no genera empleo que permita progresar, que permita acceder a una vivienda o que permita acceder a las necesidades básicas que puede tener una familia.

¿Cree que es viable un país sin obra pública?

No, sin duda que se necesitan rutas, se necesitan caminos y se necesitan puertos. La pregunta de fondo es quién lo financia, y ahí hay que abrir las puertas de los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. Debemos abrirle a las provincias la posibilidad de que puedan acceder a estos organismos multilaterales de crédito y dejar de pasar por el escritorio del Ministerio de Economía.