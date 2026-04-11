La Academia de Oficios comenzó capacitaciones

Comenzaron a desarrollarse, en toda la provincia, las capacitaciones a cargo de la Academia de Oficios. Una iniciativa que brinda herramientas a los jujeños para potenciar el acceso al trabajo. El inicio de clases se articuló a través de todas las áreas de la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.

"Es importante para el Gobierno porque las capacitaciones generan una descentralización en cuanto a la formación de oficios", planteó Nicolás Ruiz, director de Formación Laboral.

En ese sentido, el funcionario remarcó que se realizó un trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy y los municipios: "Son 28 localidades y más de 86 cursos de capacitación al mismo tiempo, eso marca la garantía de la descentralización y el trabajo en equipo con los municipios en cuanto a la institucionalidad", detalló.

Previo a poner en marcha estas capacitaciones, se desplegó un trabajo de logística en territorio junto a los ciudadanos. "Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo consultamos qué curso se necesita, se realizó un análisis sociolaboral y nos dio un parámetro del tipo de empleabilidad", explicó Ruiz.

Seguidamente destacó que la Academia de Oficios genera propuestas en las cuatro regiones. "Tuvimos 1.800 inscriptos y los municipios están realizando la evaluación de los registrados", finalizó.

Acerca de la oferta

En Abra Pampa se realiza el curso de electricidad domiciliaria; en la ciudad de El Carmen de construcción en seco, panadería y pastelería básica y sublimación artesanal; en Fraile Pintado masoterapia; deporte con impacto social y oratoria para emprendedurismo; en Huacalera soldadura básica y manejo de herramientas, lo mismo que en La Esperanza.

En La Mendieta se dio inicio con el curso de panadería y pastelería; en Libertador General San Martín construcción en seco, primera etapa y segunda etapa, fibra de vidrio y soldador de estructuras industriales, como así también masoterapia y deporte con impacto social.

En Maimará operación segura de hidrogrúas e hidroelevadores; en Monterrico panadería y pastelería básica y construcción en seco. En Palpalá ayudante de panadero y cocina regional; en Pampa Blanca curso de inglés; en Perico operador de máquinas pesadas; en Puesto Viejo construcción en seco; en Pumahuasi soldadura básica; en Purmamarca operador de máquinas pesadas y operación segura de hidrogrúas e hidroelevadores; en Rodeito corsetería y vestido de fiesta, alta costura y sublimación artesanal; en San Antonio sublimación artesanal y peluquería.

En San Pedro e-commerce para emprendedores; masoterapia y deporte con impacto social; instalación y mantenimiento de termotanques solares; soldadura básica; identidad visual para emprendedores; sistemas solares fotovoltaicos residenciales; inteligencia artificial para emprendimientos.

En San Salvador capacitación para barista y arte latte; sistemas solares fotovoltaicos; glitter bar/tattoo bar; reparación de celulares nivel 1; reparación de lavarropas; termotanques solares (2° etapa); housekeeping; bartender profesional; chacinado e inglés básico para servicios. En Santa Clara confección de ropa tradicional gauchesca y en Tilcara soldadura básica y manejo de herramientas, bordado en relieve, operador de máquina pesada.

En Tres Cruces electricidad domiciliaria; en Tumbaya ayudante de panadero y pastelería básica moderna; en Volcán ayudante de panadero y en Yala ayudante de panadero, refrigeración domiciliaria básica, ayudante de cocina y reparación de lavarropas.