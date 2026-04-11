Julio Suárez y otro podio en Córdoba

Julio Suárez y un podio con dedicación. El piloto de San Pedro de Jujuy fue subcampeón nacional en la categoría libre tracción delantera en las picadas del autódromo Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba.

"Muy contento, volver a correr, sentir esa adrenalina de las máquinas, el rugir de los motores", manifestó el piloto que cuenta con una dilatada trayectoria en el deporte "tuerca" a nivel nacional e internacional.

Orgulloso, remarca que "siempre representando a mi provincia, a mi Jujuy querido, no fue una carrera más, ya que va dedicado a mi gran amigo Hugo Alarcón, le debía este trofeo en un autódromo con tanta historia como el Cabalén".

Como toda fecha nacional "fue muy competitivo, muchos autos bien preparados, más de 200 máquinas en 10 categorías, mucho público, un espectáculo diferente con pilotos de distintos puntos del país".

Suárez contó que "anduvimos con problemas de tracción, se nos pasaba de derrape en las salidas, después arriba volaba y ahí hacíamos diferencia que nos llevó a este gran podio, por suerte y gracias a Dios seguimos competitivos haciendo que dar bien en alto el deporte motor de Jujuy", declaró.

En cuanto al auto, el titular del equipo Julito Agro Competición, explicó que "tenemos un Fiat uno turbo, 300 caballos de fuerza, lo armamos hace un par de años en Jujuy y lo llevamos a Córdoba, lo tenemos para las picadas que son las más importante del país", sostuvo.

Por último, dijo que "vamos a seguir trabajando, preparándonos para correr en las diferentes categorías, veremos si retomamos el rally, si podemos volver a poner en marcha el karting, tenemos muchos chicos que poco a poco vienen pidiendo pista y están en ese momento de aprendizaje ", finalizó Suárez.