Acción en LaLiga Argentina y Federal

Domingo de básquet en la provincia. Hoy desde 19.30 El Carmen Básquet recibe a Concepción de Tucumán en el estadio "Marcelo Palentini" por LaLiga Federal, mientras que a las 21.30, Jujuy Básquet recibirá a Villa San Martín por el quinto punto de la Reclasificación en el estadio "Federación".

Para los "pejerreyes" será la primera vez que juegan en la ciudad de El Carmen, por lo que esperan el apoyo de todo su público en un partido dónde buscarán estirar el buen inicio de campeonato que tuvo.

Sucede que los dirigidos por Mariano Aguilar llevan cinco presentaciones e igual cantidad de victorias, están punteros absolutos en la Conferencia Norte y se ilusionan con seguir por la buena senda.

El costo de la entrada se fijó en 5 mil pesos y se venden en la puerta del estadio una hora antes del partido, o bien de 9 a 13 en el local "La Diosa".

Los "cóndores"

Jujuy Básquet tiene una parada complicada ante el duro Villa San Martín de Chaco. La serie de Reclasificación está igualada en 2, por lo que desde las 21.30 buscará cerrar la partida y meterse en la siguiente instancia de LaLiga Argentina.

A partir de las 18 comienza la venta de entradas.