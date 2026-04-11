Las joyas que marcaron una época surcarán la ruta 9

Hoy a partir de las 10 se pone en marcha el Rally de La Quebrada a cargo del Auto-Moto Club Jujuy. Más de 20 joyas clásicas estarán saliendo desde avenida Senador Pérez al 412 anticipó Javier De Bedia.

El Auto-Moto Club Jujuy realiza estas actividades dos veces al año y cuenta con un buen marco de participantes.

Desde San Salvador se van a dirigir rumbo a la bella ciudad de Tilcara, allí tendrán un almuerzo de camaradería para volver por la vieja ruta de Maimará y regresar por Purmamarca y de allí pegar la vuelta hacia San Salvador de Jujuy.

Durante el recorrido, los pilotos deberán ir sorteando los obstáculos propios de la geografía que tiene nuestra provincia además de la navegación, todo estará cronometrado, ya que los pilotos deben respetar las velocidades.

Hasta Tilcara, tendrán que hacerlo en 1h15´sumando puntos el que mejor tiempo marque.

Estarán en ruta autos como cupe Fiat 1500, 1600, Peugeot 404, Mercedes Benz, Baquets, Mitsubishi, Fiat 600, Mini Cooper, ayer se realizó la acreditación y entrega de los números y el Roadbook con la App de navegación.

Al finalizar el rally, ya en San Salvador, se procederá a la entrega de premios y reconocimientos a todos los corredores que dijeron presentes en esta nueva propuesta del Auto-Moto Club Jujuy Adventure.

Será la primera de las dos fechas programadas para esta temporada.

Antes de fin de año, Javier De Bedia y todo el equipo de la entidad, realizarán una nueva fecha hasta el norte.