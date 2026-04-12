El fin de la creatividad o una oportunidad

Hoy vamos a hablar de frutas. ¿Se puede acaso escribir sobre otra cosa? Créanme que lo intenté pero choqué una y otra vez con esos contenidos creados por un algoritmo desquiciado: me lo encontré en el scrolleo del teléfono, en los mensajes de Whatsapp de amigos que me mandaban capturas sin contexto y en las conversaciones de sobremesa.

pasar de largo, lamento ponerlos en contexto: en las últimas semanas explotó un fenómeno llamado Fruit Love Island, una serie de microvideos generados íntegramente por inteligencia artificial donde frutas antropomorfizadas protagonizan telenovelas de infidelidades, embarazos y otros dramas domésticos. Una frutilla que engaña a su marido con el jefe berenjena. Un bebé que nace con la forma equivocada. Escenas de celos, lágrimas y reconciliaciones, todo narrado por una voz de IA que pronuncia mal la mitad de las palabras. Y mucho erotismo light (me hizo acordar a las pelis que pasaban por Space). Es un consumo adictivo y absolutamente vergonzante. Busquen “Fruit slop” si no me creen. La reacción más frecuente es entendible y bastante obvia: esto es basura, es el fin de la creatividad, la IA está destruyendo la cultura. El contenido es efectivamente muy pobre, con una lógica narrativa bien berreta y una catarata de prejuicios muy perturbadores. De cualquier manera, me interesa pensar este fenómeno desde otro lado.

Cuando Gutenberg inventó la imprenta, lo primero que salió de las prensas no fue el Quijote. Salieron panfletos, errores tipográficos, supersticiones impresas en serie y biblias con faltas de ortografía. Las primeras proyecciones del cine mostraban trenes que llegaban a estaciones y trabajadores saliendo de una fábrica. Y desde que YouTube democratizó el video tenemos la posibilidad de ver sin parar a gatitos, caídas accidentales y teorías conspirativas. Para muchos, la cultura “seria” siempre está en peligro.

Pero, si lo pensamos bien, en todos esos casos lo que vino después fueron Cervantes, Chaplin y una generación entera de artistas y creadores que no existirían sin esa tecnología que primero pareció banal. Lo que me entusiasma entonces de esta época que nos toca transitar es que, cada vez más, las herramientas para contar historias quedan al alcance de cualquiera. Por primera vez en la historia, para producir una narrativa visual no hace falta un estudio, un presupuesto ni recursos técnicos específicos. Lo que sí hace falta es tener una buena idea, saber usar las herramientas y conectarse a internet. ¡Es una revolución! Y como todas las revoluciones, empieza de manera desordenada. Hoy en Pulmón Creativo nos preguntamos entonces, con optimismo irredento, qué van a hacer con estas herramientas los artistas más interesantes de nuestra época.

Y también: quiénes van a ser esos artistas. Si la historia tiene algo para enseñarnos, seguramente vendrán de lugares que todavía no imaginamos. (Enrique Avogadro).