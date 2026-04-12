Desde el fin de la Guerra Fría, el mundo no solo avanzó hacia la globalización, sino hacia una concentración creciente del poder económico en manos de un número cada vez más reducido de actores. El control del mercado global no reside en una sola empresa, sino en un puñado de gigantes que dominan sectores críticos y desde esos espacios impactan en la política. Hasta hoy -abril de 2026-, las principales tecnológicas de Estados Unidos -las llamadas "Siete Magníficas"- concentran una porción desigual del valor global, con compañías como Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon liderando la economía digital y la revolución de la inteligencia artificial.

Pero esta concentración no se limita a la tecnología; en el consumo cotidiano apenas diez megacorporaciones (Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Danone, Mars, Mondel z, Kellogg's, General Mills y Associated British Foods) controlan gran parte de estos negocios, cuyos productos (alimentos, bebidas, limpieza y cuidado personal) circulan en supermercados de todo el mundo, generando una ilusión de diversidad que oculta una fuerte centralización del mercado, ya que estas empresas son dueñas de cientos de marcas menores.

En sectores estratégicos la concentración es aún mayor: cuatro empresas dominan más de la mitad del mercado global de semillas y pesticidas (Bayer, BASF, Corteva y Syngenta), con el 56% del mercado global de semillas y el 61% de los pesticidas, mientras que un reducido grupo (el grupo ABCD: ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus), controla cerca del 70% del comercio mundial de granos.

Incluso a nivel financiero, los grandes fondos de inversión (como BlackRock o Vanguard) poseen el 41% de la capitalización bursátil mundial.

En este contexto, la idea de un mercado mundial integrado no es solo una consecuencia de la globalización, sino el resultado de un proceso donde cada vez menos actores concentran más capacidad de decisión, redefiniendo las reglas del sistema económico internacional y por lo tanto de la política global.

Hoy, el poder ya no se mide únicamente en términos de territorio o producción, sino en datos, plataformas, cadenas logísticas y capacidad de influir en el comportamiento de millones de personas al mismo tiempo.

La novedad del siglo XXI es que ese proceso se acelera con la inteligencia artificial. El control ya no pasa solo por vender productos, sino por anticipar decisiones, moldear consumos y estructurar mercados enteros en tiempo real.

En ese contexto, la idea de un mercado global unificado adquiere una nueva dimensión: no solo consumidores, sino usuarios conectados, previsibles y cada vez más integrados a un mismo sistema tecnológico. Sin embargo, este proceso no es lineal ni está exento de resistencias.

No todos los actores estatales aceptan el modelo de globalización liderado por Occidente. China representa el principal desafío a esa lógica, pero no porque se oponga a la integración global, sino porque impulsa una versión distinta: participa activamente del comercio internacional, pero mantiene un fuerte control estatal sobre la tecnología, los datos y las empresas estratégicas, evitando ceder el poder de decisión. En paralelo, países como Rusia cuestionan ese orden desde una lógica más geopolítica, apoyándose en sus recursos energéticos, su capacidad militar y sus alianzas regionales para limitar la influencia occidental. En conjunto, estas posiciones no frenan la globalización, pero sí la transforman en un escenario de competencia entre modelos de poder.

El mundo, entonces, no avanza hacia una unificación plena, sino hacia una fragmentación competitiva. Un sistema donde conviven bloques que intentan expandir su influencia mientras limitan la del otro. En ese tablero, África aparece como un territorio en disputa, no solo por sus recursos naturales, sino por su potencial demográfico y su rol futuro en la economía global. Europa, por su parte, oscila entre alinearse estratégicamente con Estados Unidos o construir una mayor autonomía.

En este contexto de creciente concentración del poder económico y tecnológico, América Latina no queda afuera del sistema: queda integrada, pero en una posición subordinada. La región no define las reglas del mercado global, pero sí aporta muchos de los recursos que lo hacen posible: alimentos, energía, minerales críticos y biodiversidad. Por eso, más que un actor central, se convierte en un espacio funcional al sistema, donde las grandes potencias y corporaciones aseguran insumos clave para sostener su propio desarrollo. La disputa que se da en la región no es por el control del mercado global, sino por el acceso a esos recursos dentro de ese mercado. Sin embargo, el mayor límite no es externo sino interno: la falta de integración, de escala productiva y de una estrategia común impide que América Latina transforme esos activos en poder real. De este modo, queda integrada al sistema. . . pero sin capacidad de influir en las decisiones que lo organizan.

En definitiva, lo que está en juego no es solo la expansión del mercado global, sino quién tiene la capacidad de estructurarlo. Mientras un grupo reducido de actores concentra tecnología, capital y datos, otros participan del sistema sin poder incidir en sus reglas o adaptarse. La globalización del siglo XXI no es un proceso neutral: es un campo de disputa donde se define quién organiza la economía mundial y bajo qué condiciones. En ese escenario, la inteligencia artificial no es solo una herramienta de eficiencia, sino un factor de poder que profundiza las asimetrías entre quienes diseñan el sistema y quienes lo integran.

Por eso, la verdadera discusión ya no es si el mundo se unificará o se fragmentará, sino quién tendrá la capacidad de definir las reglas de ese orden global en construcción.

(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G. Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).