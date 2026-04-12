El célebre músico “Pappo” Napolitano tiene su biografía

Recientemente en la misma casa natal de Pappo (situada en la Ciudad de Buenos Aires), fue presentada su biografía. La autora, es Claudia Sao, quien -además- fue pareja del famoso rockero durante varios años.

Norberto Aníbal Napolitano, popularmente conocido como Pappo, fue un músico, guitarrista, cantante, compositor y actor argentino. Se trata de una de las figuras más influyentes de la música argentina, además de ser uno de los precursores del rock nacional.

Otro apodo con el que era popularmente conocido fue Carpo, en alusión al dominio que poseía al mover el carpo de su mano para ejecutar la guitarra. Cabe señalar que nada menos que BB King -con quien compartió algunas zapadas en los Estados Unidos- lo apodó como The Cheeseman, debido a un regalo hecho por Pappo al guitarrista estadounidense, consistente en un queso argentino y un vino tinto. La presentación fue iniciada por el escritor y periodista Edgardo Miller que realizó varias consideraciones no sólo de la importancia de contar con este libro sino del hecho de que la presentación -limitada a periodistas y personalidades del rock- tuviera lugar en el lugar mismo donde vivió Pappo.

Luego habló el prologuista de la obra, Bob Serafine, quién expuso sobre la las características del texto. Bob Serafine señaló que “Pappo fue un músico iluminado y talentoso guitarrista, pero también con una personalidad difícil de llevar, sé muy bien lo que sentía por Patricia, pero también que a lo que amaba lo lastimaba, en más de una oportunidad me llegó a decir Joven (así me llamaba), dentro mío viven dos personas, el otro es un loco que se me escapa. No era fácil estar en su lugar.

Conoció muchas mujeres, pero puedo dar fe que Pato fue un gran amor. Pappo tenía una relación muy complicada con sus parejas, le fue muy complicado aceptar una relación seria. En algunas partes de esta historia, me despertó tristeza, emoción, otra bronca a veces, una persona, no está como debería estar. Tal vez en el fondo el destino, hizo que la historia fuese así. Lo mejor para ambos. . . “. Seguidamente la autora explicó que el motivo central que la impulso a hacer este trabajo “fue inmortalizar su historia de amor con el líder de Riff. Además de recaudar fondos para su tarea de rescatista de animales callejeros”.

El escritor y secretario de prensa de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores (Sade), Antonio Las Heras, expuso sobre las singulares características literarias que encontró en las páginas de este libro titulado “Mis días con Norberto Napolitano”. Finalmente el expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Jorge Giorno, señaló la importancia de contar con esta obra y recordó los días en que conoció a Pappo así como alguna anécdota sobre el guitarrista. La foto que acompaña esta nota es de Alejandro Moritz.