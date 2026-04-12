La Glorieta vuelve a brillar: reinauguran el histórico espacio en Plaza Belgrano

El municipio capitalino reinauguró esta noche la renovada Glorieta de Plaza Belgrano con un espectáculo artístico que marca el inicio oficial de la Semana de la Ciudad, en el marco de los festejos por el 433° aniversario de la fundación de la capital jujeña.

Desde las 19.30, vecinos se congregaron en el principal paseo céntrico para participar de la celebración y conocer las obras de puesta en valor realizadas en uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad.

Durante la apertura, el intendente Raúl Jorge destacó la importancia de recuperar este sector patrimonial y afirmó que “es un día de fiesta para todos los jujeños”.

La intervención incluyó la modernización de la glorieta, la incorporación de baños públicos inclusivos en el subsuelo y adecuaciones en el espacio superior para el desarrollo de espectáculos y actividades culturales.

El acto forma parte de la agenda oficial de la Semana de la Ciudad, que continuará con distintas actividades hasta el próximo 19 de abril.

El intendente destacó la puesta en valor del casco histórico

Raúl Jorge destacó que la obra forma parte de una intervención integral para jerarquizar el casco histórico capitalino y mejorar los servicios en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

“Esto complementa toda la actividad del casco céntrico y de este sector con nuevas instalaciones, más bancos, mejor iluminación y mejores servicios para vecinos y turistas”, expresó.

El jefe comunal también remarcó que la obra busca consolidar un centro “más convocante y atractivo”, al tiempo que agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar el proyecto.

“Poner en valor estos espacios significa seguir apostando al turismo, al crecimiento de la ciudad y a fortalecer el orgullo de ser jujeños”, sostuvo.

La intervención incluyó la remodelación total de la glorieta, incorporación de baños públicos inclusivos en el subsuelo, mejoras en iluminación, nuevo mobiliario urbano y adecuación del espacio para actividades culturales y espectáculos.

La Glorieta vuelve a brillar