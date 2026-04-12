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Farmacias

Más de 60 farmacias adheridas al plan de entrega descentralizada del ISJ

La obra social provincial optimizó el sistema de provisión mensual de pañales descartables, mediante una red de establecimientos farmacéuticos en todo el territorio provincial.

Domingo, 12 de abril de 2026 19:09

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) optimizó la modalidad de entrega mensual de pañales descartables, a través de una red de más de 60 farmacias de toda la provincia.

En las últimas semanas, la obra social amplió la cantidad de farmacias adheridas a este sistema que propicia la descentralización y garantizar un servicio de calidad a los beneficiarios, en el marco de una acuerdo celebrado con el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy.

El modelo de entrega de pañales descartables pasó de un punto único a una red profesional, distribuida estratégicamente para que los beneficiarios puedan retirar los insumos en las farmacias más cercana a su domicilio o localidad.

La red continúa en crecimiento, incorporando constantemente nuevos puntos de distribución en diversas localidades del interior para asegurar una cobertura total a los afiliados.

Por cualquier consulta, dirigirse a https://isj.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/FARMACIAS-DE-DISPENSA-DE-PA%C3%91ALES-ISJ-V1.pdf, para ver las farmacias adheridas.

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