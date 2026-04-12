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Sociedad

Nuevo ingreso en junio: una oportunidad para comenzar la universidad este año

Domingo, 12 de abril de 2026 17:26


La Universidad Kennedy anunció que continúan abiertas las inscripciones para iniciar una carrera universitaria en el mes de junio, ofreciendo una alternativa concreta para aquellas personas que, por diferentes motivos, no pudieron comenzar sus estudios en marzo.



La institución brinda la posibilidad de estudiar más de 30 carreras a distancia, con una modalidad virtual, flexible, que permite compatibilizar la formación académica con las actividades laborales y personales. Los estudiantes pueden acceder a carreras de grado y licenciaturas con una duración aproximada de 4 años, así como tecnicaturas de 2 años y medio.



Además, quienes se inscriban en este período podrán acceder a promociones especiales y beneficios en la matrícula, lo que facilita el acceso a la educación superior.

Desde el Punto Kennedy Jujuy remarcaron la importancia de ofrecer oportunidades educativas accesibles para que más personas puedan formarse profesionalmente sin tener que trasladarse a otras provincias.

Inscripciones abiertas – Inicio en JUNIO 2026

 Sede Jujuy: Calle Selin Issa 296, Barrio Bajo La Viña
 Informes y WhatsApp: 388 315 4312

Redes sociales: puntokennedyjujuy_

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