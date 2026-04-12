Atacaron con agua hirviendo a la hermana de Jorgito Barrionuevo

Un grave hecho de violencia que involucra a la familia del reconocido influencer tucumano Jorgito Barrionuevo genera conmoción en la región. Según la denuncia pública realizada por el creador de contenido, su hermana fue víctima de una agresión el pasado viernes por la noche, en la que habría recibido agua hirviendo en el rostro y diversos golpes por parte de un grupo de personas.

El episodio tuvo lugar en la vecina provincia de Tucumán y, de acuerdo con el relato de Barrionuevo, el ataque ocurrió frente a la hija pequeña de la víctima, quien se encontraba presente en el momento del conflicto. El influencer expresó su indignación a través de sus redes sociales, asegurando que los agresores actuaron con alevosía y adelantó que iniciará acciones legales una vez que se cuente con el parte médico definitivo sobre la salud de su hermana.

Por otro lado, el caso sumó complejidad en las últimas horas tras la aparición de una versión contrapuesta. Una de las mujeres señaladas como agresora difundió un video para dar su testimonio, donde negó que el ataque fuera intencional. Según su versión, las quemaduras se produjeron de manera accidental durante un forcejeo en medio de una disputa previa, resultando ambas partes con lesiones.

Hasta el momento, las autoridades policiales de Tucumán no han emitido un informe oficial que esclarezca la mecánica del hecho. Mientras tanto, el caso continúa sumando repercusiones en el ámbito digital, a la espera de que la justicia determine las responsabilidades de los involucrados en este violento suceso.