Borges en abril: de romances, charlas y nuevos libros rumbo al gran aniversario

El universo de Jorge Luis Borges sigue ramificándose. Este año, cuando se conmemora el 40° aniversario de su muerte, el 14 de junio de 1986, en Ginebra, a los 86 años, instituciones públicas y privadas, bibliotecas, escritores y editoriales rinden tributo al autor de "El Aleph".

En el Pabellón Ocre, en La Rural, durante la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entre el 23 de este mes y el 11 de mayo se podrá visitar la exposición Borges nacional y universal, organizada por la Fundación El Libro en torno a tres núcleos.

Habrá portadas de cincuenta revistas nacionales -Primera Plana, Confirmado, Gente, Todo es Historia, Siete Días, entre otras- que reflejan un Borges "arquetípico" y lo ubican como la presencia relevante que fue en la cultura popular. Además, se exhibirán ediciones de sus libros traducidos a casi una treintena de idiomas

También en el Ocre, el grupo editorial Penguin Random House (PRH), que tiene los derechos de la obra del gran escritor argentino, instalará un laberinto interactivo del que se podrá salir gracias al conocimiento de la obra borgeana.

En el flamante Pabellón 8 de La Rural, donde antes estaba el "firmódromo", el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tendrá a su cargo una sala inmersiva dedicada a Borges y la Asociación de Dibujantes de la Argentina presentará una muestra dedicada al autor de El libro de arena, con trabajos de artistas de todo el país, convocados a interpretar, en clave personal, poemas, cuentos y ensayos borgeanos.

También este mes, PRH Sudamericana, donde se publica la obra de Borges, acaba de lanzar "Ensayos completos" ($ 64.999), volumen de más de ochocientas páginas que reúne por primera vez la producción ensayística que el autor publicó en vida, de Inquisiciones a Nueve ensayos dantescos, en nueve títulos. No se incluyen las obras póstumas.

"Con Borges y el Eternauta. El origen secreto de la gran odisea espacial argentina" (Claridad, $ 36.000), el escritor y docente Martín Hadis suma un nuevo título a su colección de libros sobre el autor, entre otros, Borges profesor, Siete guerreros nortumbrios y Literatos y excéntricos.

En esta novedad, se revela un descubrimiento trascendental e histórico, dice el autor. "La amistad, hasta ahora desconocida, entre Borges y HG Oesterheld, y las mutuas influencias entre sus respectivas obras. 'El Eternauta' está fuertemente inspirado en textos de Borges; muchos de sus cuentos están, a su vez, directamente influidos por 'El Eternauta'. A estas revelaciones las siguen otras de igual magnitud; todas ellas nos llevarán a replantear el mapa entero de la literatura fantástica", anticipa Hadis.

FOTO DE ARCHIVO | EL GRAN JORGE LUIS BORGES.

El nuevo libro de ensayos de Martín Kohan, "Lo que entiendo por Borges" (Godot, $ 22.900), se inicia con una anécdota personal, ambientada en la Feria del Libro porteña, donde un joven Kohan obtiene la firma del autor en un ejemplar de "El Aleph".

El volumen agrupa textos anteriormente publicados en revistas y compilaciones sobre distintas cuestiones: Borges y el peronismo (y el antiperonismo), el Borges de Bioy Casares, Estela Canto, sus encuentros con dictadores latinoamericanos (Videla y Pinochet), las formas de la violencia en su literatura y reflexiones sobre relatos canónicos como "El Sur", "Hombre de la esquina rosada" y "Emma Zunz". Se incluyen tres inéditos.

"En Borges. Una disputa con los dilemas irresueltos de su literatura" (Prometeo, $ 27.900), el escritor, físico, fotógrafo y filósofo Leonardo Levinas asegura que, en su obra, Borges ha dejado "trampas y linternas: dilemas tan bellos que sobreviven sin respuesta". Para Levinas, que se atreve a discutir con Borges sin pretensiones académicas, preguntas decisivas que este planteó elusivamente sobre la verdad, el tiempo, el lenguaje y la historia no siempre tuvieron una respuesta clara.