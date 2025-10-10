Para Cosaro el "lobo" debe salir sin especular

Gimnasia y Esgrima ultima detalles para el primer partido del Reducido frente a San Miguel el domingo desde las 15 en el "23 de Agosto". Por eso Guillermo Cosaro, destacó que "comienza un nuevo torneo ahora y todos los equipos intentarán estar finos, no regalar nada".

El capitán del "lobo" le dijo a diario El Tribuno de Jujuy que "tenemos la posibilidad de definir de local, con nuestra gente y con una pequeña ventaja", recordando que el empate favorece al equipo, no obstante dejó en claro que "sabemos que tenemos dos resultados que nos sirven, pero como lo hicimos a lo largo de todo el torneo, siempre apuntamos a ganar y ahora no será la excepción".

Sucede que la idea es "volver a ganar aquí, darle una alegría a la gente, afianzarse y comenzar bien el Reducido".

El defensor de Gimnasia remarcó que "la ventaja ayuda, pero la intención desde el primer minuto va a ser salir a atacar, salir a ganarlo, intentar hacer nuestro juego, no meternos atrás porque no nos va a servir de nada y no es lo que nos identifica", subrayó Cosaro.

En cuanto al rival, San Miguel, contó que "sabemos que es un equipo que se armó con una gran billetera desde el primer momento y con jugadores de nivel, se llevaron lo mejor de cada equipo de la categoría, invirtieron mucho, jerarquía individual tienen de sobra", pero se enfocó en su equipo "nosotros también tenemos jugadores de mucha trayectoria y sobre todo tenemos un gran grupo y un equipo bien armado".