Ataron a un sujeto y luego lo entregaron a la Policía

Dos jóvenes persiguieron, atraparon y luego ataron a un adolescente que les robó una moto en Las Pichanas, en el departamento San Pedro. Tras esto, lo entregaron a las autoridades policiales de la Seccional 52° de la ciudad del Ramal jujeño. El sospechoso, de 14 años, fue remitido a sus progenitores por tratarse de un menor de edad.

El curioso hecho sucedió días pasados por la tarde en la mencionada zona rural sampedreña, cuando los dos denunciantes fueron abordados por seis personas.

Eran las 17.30 y la "patota" enfrentó a los damnificados, siendo dos los que se acercaron a ellos, mientras los otros cuatro los apuntaban con hondas, mientras les proferían insultos y amenazas.

Así fue que uno de los sospechosos golpeó a uno de los denunciantes mediante un puñetazo, mientras que el cómplice le aplicó un "planazo", es decir, un golpe con la hoja del machete en el brazo. De esta manera, amedrentaron a los damnificados y luego la "patota" aprovechó para robarles una moto marca Motomel de 250 cc. de cilindrada para emprender la huida por el campo.

Sin embargo, los denunciantes persiguieron corriendo a los sujetos que se daban a la fuga hasta que pudieron atrapar a uno de ellos. Después de reducirlo, lo ataron por las muñecas a la manera de un esposado y lo llevaron a una dependencia policial de la ciudad de San Pedro.

En consecuencia, alrededor de las 19.30 las víctimas se encargaron de entregarlo en la Seccional 52° y realizaron la correspondiente denuncia aportando las características de los otros sujetos que participaron del ilícito.

Además, en la unidad el inculpado fue identificado como un joven de 14 años, quien integraba la "patota" que les robó la moto a los damnificados.

Sin embargo, por tratarse de un menor de edad, el adolescente fue entregado a sus progenitores, mientras los uniformados libraron una circular de búsqueda del rodado que fue robado en Las Pichanas.