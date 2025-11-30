Se corre hoy a las 8.30 “Activa-Mente Jujuy”

Con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Jujuy hoy a las 8.30 se largará la carrera de cross country "Activa-Mente Jujuy - Exincor Trail y Run", en el predio industrial de la empresa Exincor, ubicado en Río Blanco, Palpalá.

La iniciativa se encuadra en las acciones de responsabilidad social planificadas por dicha empresa para el presente año, desde la firme convicción de que es necesario visibilizar las problemáticas de salud mental.

En este sentido, se propuso una actividad deportiva enfocada en el acompañamiento integral de las personas, a partir de prácticas de cuidado que fortalezcan el vínculo con la comunidad, entendiendo que el trabajo y el cuidado se construyen en red.

Esta jornada deportiva busca promover acciones de cuidado y autocuidado en la vida diaria, como también a partir de la participación en eventos sociales con gran impacto en la salud mental, generando también conciencia, respeto y acompañamiento de parte de las redes vinculares, y disminuyendo el estigma y discriminación hacia las personas con discapacidad o una problemática de salud mental.

Esto último es clave en nuestra cultura organizacional, asumiendo que todos son parte del entramado social en el que los diferentes actores contribuyen de manera propositiva y consciente en la vida de otros. Enarbolando los valores de hablar y cuidar la salud mental, se invita a disfrutar y participar activamente de esta experiencia que combina deporte, arte y emprendimientos, elementos clave para fortalecer lazos y tejer redes, realzando el valor del entramado social y el compromiso con el cuidado mutuo.

Esta propuesta contempla diversas instancias: Momento de Pausa Activa para los asistentes al evento que participen o no específicamente del trail, como un espacio recreativo. Espacio de calentamiento previo a la largada.