Agredía a su expareja y el hermano de la mujer lo atacó

Un hombre interceptó a su expareja, la agredió físicamente y fue confrontado a golpes por el hermano de la víctima, hasta la intervención de los efectivos que lo detuvieron.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 12.10 sobre un tramo de la avenida General Urquiza de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas realizaba un recorrido preventivo por el sector, cuando fue alertado por ocasionales transeúntes sobre una pelea entre dos personas a la altura del ingreso a la Cooperativa de Tabacaleros.

De manera inmediata se dirigieron al lugar, donde constataron que la gresca era protagonizada por dos hombres. Uno de ellos, de 27 años, acusó al otro, de 30, de haber atacado a golpes a su hermana minutos previos, por lo que lo confrontó.

Al mismo tiempo, se constituyó una mujer de 31 años que se encontraba en estado de shock y con signos de agresión, y relató a los efectivos que su expareja (30) la había interceptado en la vía pública y la golpeó en diferentes partes del cuerpo. También indicó que pudo pedir ayuda y fue socorrida por su hermano.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Por tal motivo el irascible protagonista fue trasladado a la Seccional 21°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, la víctima fue trasladada al Centro de Atención a la Víctima de Violencia de Género, donde radicó la correspondiente denuncia y fue asistida por personal médico.

Además solicitó una medida de prohibición de acercamiento, debido a que teme por su integridad física.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 21°, por directivas del representante fiscal.