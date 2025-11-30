20°
2 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
VÓLEY

Cuartos de final se juegan hoy en Tilcara

Las partidos se desarrollarán en Club Atlético Terry.

Domingo, 30 de noviembre de 2025 00:00
GIMNASIA | LOS "LOBOS" ENFRENTAN AL LOCAL TERRY EN TILCARA.

Hoy se jugarán los cuartos de final de la Copa Jujuy - Energía Viva 2025, en vóley, en Club Atlético Terry. Con sedes distribuidas en distintos puntos de Jujuy, Tilcara vuelve a ser protagonista recibiendo encuentros decisivos tanto en femenino como en masculino, con equipos que llegan con gran nivel y enorme expectativa.

La Dirección de Deportes de la comuna invitó a toda la comunidad a acompañar, alentar y disfrutar de una jornada deportiva que promete definiciones vibrantes.

En varones desde las 16, Terry enfrentará a Gimnasia y a las 17.30, lo harán Cidef vs City Club de Bárcena.

Mientras que en damas se verán las caras Gimnasia y City Club de Bárcena (a las 17.30), siendo postergado Nieva-Libertad de La Quiaca.

 

