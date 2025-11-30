Jujuy vivió una nueva edición de la Marcha del Orgullo

La tarde jujeña se llenó de color cuando cientos de personas coparon las calles del centro capitalino para participar de una nueva edición de la Marcha del Orgullo. Desde temprano, la plaza Belgrano comenzó a llenarse de banderas, brillos, tambores y carteles que anticipaban una jornada de celebración, pero también de reclamo.

A pesar de la lluvia de la tarde de ayer, la convocatoria permaneció firme, y al despejarse el cielo inició el esperado evento, bajo el lema "El orgullo se vive y se defiende en las calles", convocado por organizaciones de la diversidad, activistas, familias, artistas y juventudes que caminaron exigiendo políticas públicas para la comunidad Lgbtiqa+.

Entre las agrupaciones que estuvieron presentes destacó la participación de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, la Asociación Civil de Promoción de la Salud, Fundación AHF Argentina, Diversidad Peronista, UCR diversidad , entre otras agrupaciones políticas y sociales que vienen impulsando desde hace años la visibilización y defensa de derechos en la provincia.

Una jornada de lucha

APERTURA | COMO CADA AÑO, SIEMPRE PRESENTE EN LA APERTURA LA BANDERA DE LA COMO (COMISIÓN ORGANIZADORA)

Los asistentes coincidieron en que aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a materia de derechos pese a los logros ya conquistados por las disidencias. Entre los pedidos más representativos estuvo la implementación efectiva del cupo laboral travesti-trans, que según señalaron sigue sin aplicarse en la administración pública provincial. También, el acceso a políticas de vivienda destinadas a personas Lgbtiqa+ en situación de vulnerabilidad. Una ley provincial antidiscriminación que brinde herramientas para prevenir y sancionar actos de odio hacia el colectivo; y, finalmente, el presupuesto para programas de salud integral, que incluya atención en VIH/ITS, hormonización y acompañamiento psicosocial.

Trabajo de testeo activo con AHF

La Fundación AHF Argentina, estuvo acompañando ayer una vez más la Marcha del Orgullo en Jujuy, trabajando activamente en la prevención y los testeos de detección rápida de VIH. En diálogo con nuestro medio, Ramiro Tejeda, coordinador y miembro en el área de prevención, testeo y derechos a personas que viven con VIH, manifestó que fue una jornada positiva debido a la gran convocatoria de la comunidad.

GLAMOROSA | DRAG SORPRENDIÓ A LOS ESPECTADORES UN CON TRAJE CARMESÍ.

“Estamos trabajando con la gente de Medicina Preventiva de la Municipalidad de Palpalá. Así que estamos viviendo una hermosa jornada, se llenó de mucha gente, mucha diversidad, así que eso es lo importante, seguir insistiendo en la prevención y el testeo tanto de VIH como el de sífilis”, remarcó insistiendo en la importancia de la prevención. Finalmente, comentó que se realizaron más de 100 testeos rápidos, lo que se transporta en un gran número de personas que conocen su estado y situación.